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Pri raziách v Turecku zameraných na opozíciu zadržali desiatky ľudí
V rámci vyšetrovania vedeného prokuratúrou v Istanbule, ktoré zahŕňa štyri mestá, nariadili zadržať 47 ľudí pre údajné podozrenie z úplatkárstva, korupcie a organizovaného zločinu.
Autor TASR
Istanbul 19. júna (TASR) - Turecké úrady rozšírili razie zamerané na samosprávy vedené hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP). Pri vyšetrovaní korupcie v Istanbule a v južnej provincii Mersin zadržali desiatky podozrivých, uviedol v piatok turecký verejnoprávny telerozhlas TRT. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
V rámci vyšetrovania vedeného prokuratúrou v Istanbule, ktoré zahŕňa štyri mestá, nariadili zadržať 47 ľudí pre údajné podozrenie z úplatkárstva, korupcie a organizovaného zločinu.
Medzi zadržanými je aj starosta jedného z okresov v Istanbulskej provincii Adalar Ali Ercan Akpolat zo strany CHP. Vyšetrovatelia tvrdia, že predstavitelia samosprávy prijímali úplatky výmenou za to, že umožnili nepovolenú výstavbu a prevádzkovanie podnikov bez licencií.
Pri razii v okrese Silifke v provincii Mersin, ktorý tiež vedie zástupca strany CHP, zadržali 18 podozrivých v rámci vyšetrovania korupcie týkajúcej sa obecných tendrov a zmlúv, uviedol TRT.
Parlament v Ankare vo štvrtok dostal od úradov žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity v prípade 12 opozičných zákonodarcov vrátane vymeneného lídra CHP Özgüra Özela. Toho na čele strany odstavil súd v Ankare, ktorý svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov.
Zásahy proti opozíciou kontrolovaným samosprávam po celom Turecku trvajú už viac ako rok a v poslednom čase sa zintenzívnili, konštatuje DPA. Strana CHP obvinenia odmieta a obviňuje vládu z manipulácie súdov s cieľom potlačiť opozíciu. Kabinet akúkoľvek spojitosť s raziami polície a rozhodnutiami justície popiera.
V rámci vyšetrovania vedeného prokuratúrou v Istanbule, ktoré zahŕňa štyri mestá, nariadili zadržať 47 ľudí pre údajné podozrenie z úplatkárstva, korupcie a organizovaného zločinu.
Medzi zadržanými je aj starosta jedného z okresov v Istanbulskej provincii Adalar Ali Ercan Akpolat zo strany CHP. Vyšetrovatelia tvrdia, že predstavitelia samosprávy prijímali úplatky výmenou za to, že umožnili nepovolenú výstavbu a prevádzkovanie podnikov bez licencií.
Pri razii v okrese Silifke v provincii Mersin, ktorý tiež vedie zástupca strany CHP, zadržali 18 podozrivých v rámci vyšetrovania korupcie týkajúcej sa obecných tendrov a zmlúv, uviedol TRT.
Parlament v Ankare vo štvrtok dostal od úradov žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity v prípade 12 opozičných zákonodarcov vrátane vymeneného lídra CHP Özgüra Özela. Toho na čele strany odstavil súd v Ankare, ktorý svoj verdikt odôvodnil údajným kupovaním hlasov voliteľov.
Zásahy proti opozíciou kontrolovaným samosprávam po celom Turecku trvajú už viac ako rok a v poslednom čase sa zintenzívnili, konštatuje DPA. Strana CHP obvinenia odmieta a obviňuje vládu z manipulácie súdov s cieľom potlačiť opozíciu. Kabinet akúkoľvek spojitosť s raziami polície a rozhodnutiami justície popiera.