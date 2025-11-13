< sekcia Zahraničie
Pri raziách zameraných na islamistov zadržali rakúske zložky tri osoby
Z 15 domových prehliadok sa štyri uskutočnili v Dolnom Rakúsku a vo Viedni. Prehľadané boli aj priestory v 27 nápravných zariadeniach.
Autor TASR
Viedeň 13. novembra (TASR) - Tri osoby zadržali rakúske bezpečnostné zložky vo štvrtok v rámci medzinárodne koordinovanej operácie po tom, čo vykonali 15 domových prehliadok zameraných voči domácej islamistickej scéne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry APA.
Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner spresnil, že k zadržaniam dvoch osôb došlo vo Viedni, tretiu zadržali v Tirolsku. Zaistili aj plynové pištole, strelné zbrane, strelivo, nože, množstvo dátových nosičov a finančnú hotovosť. Súbežné operácie sa uskutočnili aj v Nemecku a Švajčiarsku.
Rezort vnútra vo Viedni dodal, že v rámci operácie nazvanej "Joint Action Day" pri príležitosti desiateho výročia teroristických útokov v Paríži, pri ktorých zahynulo 130 ľudí a stovky utrpeli zranenia, sa uskutočnilo deväť výsluchov podozrivých a uložili približne 100 preventívnych varovaní osobám, ktoré úrady vyhodnotili ako majúce sklony k extrémistickým skutkom.
Podľa Karnera išlo o „intenzívny preventívny úder“, ktorý po vyhodnotení zaistených dátových úložných zariadení pravdepodobne povedie k ďalšiemu vyšetrovaniu. Na výročie islamistických útokov v Paríži aj Rakúsko zmobilizovalo svoje bezpečnostné zložky, pretože islamistická scéna je v takéto dni obzvlášť aktívna, konštatuje APA.
Cieľom je zaistiť bezpečnosť, a to najmä v období pred vianočnými sviatkami a na vianočných trhoch.
Do operácie Joint Action Day sa prostredníctvom podpory rakúskych úradov zapojil aj Európsky policajný úrad (Europol), uviedol rezort vnútra vo Viedni.
V Nemecku sa uskutočnilo viac než 50 razií vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou Saska-Anhaltska, Sárska, Porýnia-Falcka a Meklenburska-Predpomoranska. Podľa agentúry DPA boli podozriví prevažne tínedžeri (najmladší mal iba 14 rokov) a mladší dospelí, ktorí šírili džihádistickú propagandu prostredníctvom platforiem vrátane TikToku, Instagramu, Rocket.Chatu a Telegramu. Podozrivým bolo zaistených niekoľko mobilných telefónov a iných elektronických zariadení.
Bezpečnostné úrady pozorujú nárast islamistickej propagandy, a to najmä v digitálnej sfére, píše APA. Tento obsah prispieva k rýchlej radikalizácii najmä mladých ľudí. Dokonca aj zverejňovanie určitého extrémistického obsahu alebo len „lajkovanie“ rôznych príspevkov či obrázkov môže predstavovať trestný čin, upozorňuje rakúska agentúra.
