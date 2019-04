Pri razii na Srí Lanke došlo k výbuchom, zahynulo 15 ľudí vrátane detí

Militanti na policajtov začali strieľať a čoskoro nasledovali tri výbuchy, ktoré v dome zabili tri ženy a šesť detí.

Kolombo 27. apríla (TASR) - Celkovo 15 ľudí vrátane šiestich detí prišlo o život po tom, ako počas razie srílanských bezpečnostných zložiek došlo k prestrelke s militantmi prepojenými na nedeľné útoky, pričom traja samovražední atentátnici sa vyhodili do vzduchu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnu políciu.



Policajné komando spolu s armádou obkľúčili v piatok neskoro večer istý dom v meste Sammanthurai, 360 kilometrov východne od metropoly Kolombo v súvislosti s vyšetrovaním nedeľňajších samovražedných útokov.



Militanti na policajtov začali strieľať a čoskoro nasledovali tri výbuchy, ktoré v dome zabili tri ženy a šesť detí. Polícia predpokladá, že výbuchy spôsobili traja samovražední atentátnici.



Telá ďalších troch predpokladaných bombových atentátnikov našli mimo domu, uviedla polícia. Pri krížovej paľbe zahynul aj jeden civilista.



K prestrelke došlo niekoľko hodín po tom, ako bezpečnostné zložky uskutočnili raziu na mieste, kde podľa nich islamistickí radikáli vyhotovili videozáznam, na ktorých sú páchatelia atentátov prisahajúci vernosť vodcovi IS abú Bakrovi Baghdádímu.



Polícia uviedla, že našla vlajku IS a uniformy podobné tým, ktoré mali na sebe vo videu ôsmi militanti predtým, ako začali nedeľné útoky na tri luxusné hotely a tri kostoly, pri ktorých zahynulo 253 ľudí.