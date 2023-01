Pri rekonštrukcii domu v Lodži sa našli vzácne judaiká

Varšava 8. januára (TASR) - Pri rekonštrukcii nájomného domu v centre poľského mesta Lodž sa na dvore našla zakopaná drevená debna s viac ako 400 starožitnými predmetmi vrátane svietnikov, príborov, pohárov a iného náčinia. Predpokladá sa, že ich tam zakopali ich židovskí majitelia, aby sa vyhli ich konfiškácii nemeckými okupantmi.



Ako informovali poľské médiá, medzi predmetmi sú chanukové menory, ale i predmety používané v každodennom živote: lyžičky, nože, poháre, či tabatierky a fľaštičky na parfumy. Televízia TVN24 dodala, že väčšina riadu je postriebrená.



Mnohé z predmetov, ktoré sú vyrobené zo skla, kovu alebo striebra, majú veľkú historickú a náboženskú hodnotu.



"V oblasti Lodže ide o najväčší nález judaík svojho druhu za posledné roky," povedala Daria Blaszczyňska, hovorkyňa Krajinského úradu na ochranu kultúrneho dedičstva v Lodži.



Dodala, že pri dôkladnej obhliadke okolia miesta nálezu sa našlo ešte viac ako 70 ďalších predmetov vrátane svietnikov, sklenenej toaletnej súpravy, príborov a prsteňa.



Niektoré predmety boli zabalené do novín, z ktorých sa zachovali fragmenty napísané v poľštine, jidiš a nemčine, pričom s viditeľným dátumom október 1939.



"Tieto predmety museli byť do zeme uložené narýchlo, pravdepodobne vtedy, keď bolo obyvateľom nariadené, aby sa hlásili v gete," povedal archeológ Bartlomiej Gwóždž, ktorý na mieste robil výskum. "Niektoré z nich boli v provizórnej škatuli z tenkých dosiek," dodal podľa spravodajského webu Lodz.pl.



"Objav je pozoruhodný, najmä kvantita. Ide o mimoriadne cenné historické predmety, ktoré svedčia o histórii obyvateľov tohto objektu," uviedla riaditeľka úradu investícií mesta Agnieszka Kowalewska-Wójciková.



Spresnila, že predmety boli inventarizované a odovzdané konzervátorom, ktorí ich čistia a ošetria. Následne budú prevezené do Archeologického a etnografického múzea v Lodži.



Výskumníci budú pracovať aj na tom, aby zistili, komu cenné judaiká patrili.



Skrýša predmetov bola objavená v decembri. Dve z chanukií - osemramenných svietnikov používaných počas sviatku chanuka - boli zapálené 22. decembra počas slávenia chanuky organizovaného židovskou obcou v Lodži.



Dom na Pólnocnej ulici 23, kde sa predmety našli, sa nachádzal tesne za hranicou geta (Litzmannstadt Ghetto), ktoré Nemci zriadili v Lodži vo februári roku 1940 a ktorým do augusta roku 1944 prešlo približne 200.000 Židov z celej Európy. Väčšina väzňov zomrela v Lodži alebo v koncentračných táboroch.



Daný nájomný dom bol postavený na konci 19. storočia a pred nedávno začatými stavebnými prácami neprešiel žiadnou výraznou rekonštrukciou.