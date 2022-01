Pri rezidencii prezidenta sa strieľalo, tvrdia miestni obyvatelia

Ouagadougou 23. januára (TASR) - V okolí súkromnej rezidencie prezidenta Burkiny Faso v hlavnom meste Ouagadougou sa v noci na pondelok ozývala streľba. Pre agentúru AFP to uviedli miestni obyvatelia niekoľko hodín po tom, ako vláda tejto africkej krajiny poprela správy o možnom puči.



Nad rezidenciou prezidenta Rocha Christiana Kaborého podľa svedkov lietal v nedeľu v noci neosvetlený vrtuľník a v okolí bolo počuť intenzívnu streľbu.



Na viacerých armádnych základniach v Burkine Faso došlo v nedeľu ráno k vojenským vzburám, ktoré sprevádzala streľba. Vzbúrenci žiadali, aby im vláda poskytla viac prostriedkov na boj s militantnými džihádistami, ktorí podnikajú opakované útoky na príslušníkov miestnych bezpečnostných síl.



Dohady o možnom prevrate ešte posilnila správa o tom, že demonštranti sympatizujúci so vzbúrencami podpálili hlavné sídlo vládnucej strany. Výtržníkov však napokon rozohnala polícia, ktorá voči nim nasadila slzotvorný plyn.



Úrady v reakcii na nepokoje vyhlásili nočný zákaz vychádzania, ktorý bude platiť "do odvolania". Tamojšie ministerstvo školstva navyše avizovalo, že v pondelok aj utorok budú zavreté všetky štátne školy v krajiny. Ministerstvo obrany uviedlo, že nepokoje neohrozili žiadne štátne inštitúcie.



Burkina Faso od roku 2015 zvádza boje s džihádistami, ktorí do jej severných regiónov začali prenikať z Mali a Nigeru. Ide o ozbrojencov napojených na teroristické organizácie al-Káida a Islamský štát. Ich útoky si vyžiadali už približne 2000 obetí, zatiaľ čo zhruba 1,5 milióna ľudí utieklo zo svojich domovov.