Pri Rhodose sa prevrátil čln s migrantmi, dvaja ľudia zomreli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Medzi obeťami je jedno dieťa a jeden muž, ďalších 12 mužov a štyri ženy sa podarilo zachrániť.

Autor TASR
Atény 15. októbra (TASR) - Motorový čln prevážajúci migrantov sa v blízkosti gréckeho ostrova Rhodos prevrátil, keď sa snažil uniknúť hliadkovému plavidlu, oznámila v stredu grécka pobrežná stráž. Incident si vyžiadal dve obete, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

K nehode došlo v utorok ráno, keď pobrežná stráž počas rutinnej hliadky zazrela čln smerujúci k ostrovu Rhodos. Jeho kapitán ignoroval varovné signály a pokúsil sa uniknúť. Po nebezpečných manévroch sa jeho loď prevrátila a potopila, vysvetlila pobrežná hliadka.

Medzi obeťami je jedno dieťa a jeden muž, ďalších 12 mužov a štyri ženy sa podarilo zachrániť. Pasažieri uviedli, že grécke orgány zadržali troch preživších pre podozrenie z pašeráctva.

DPA pripomína, že podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) prišlo tento rok do Grécka približne 35.000 migrantov najmä po mori z Turecka a Líbye.
