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Pri rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku zahynuli štyria ľudia
Rusko vo štvrtok vypálilo na ukrajinské hlavné mesto výbušné drony, zatiaľ čo sa v Moskve nachádzali americkí vyjednávači.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 13. novembra (TASR) - Rusko oznámilo, že v noci na piatok zostrelilo takmer 1200 ukrajinských dronov v rámci jedného z najväčších rojov, aké Ukrajina vyslala. Úder si vyžiadal najmenej štyri obete, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
K útoku došlo deň po intenzívnych rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Americkí osobitní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff rokovali vo štvrtok najskôr v Moskve niekoľko hodín s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a potom odleteli do Dublinu, aby sa stretli s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.
„Počas uplynulej noci... systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 1198“ ukrajinských dronov nad viac ako 15 ruskými oblasťami, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Vo Volgogradskej oblasti zahynuli štyria ľudia pracujúci v priemyselnej zóne, kde sa nachádza ropná rafinéria a chemický závod, uviedli tamojšie úrady.
Ukrajinské úrady medzitým oznámili, že pri ruských nočných útokoch vypukol požiar v nemocnici v Kyjeve a jedna osoba tam utrpela zranenia. V Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a päť ďalších utrpelo zranenia po údere ruských síl. Podľa oblastného gubernátora Oleha Kipera došlo tiež k poškodeniu „súkromných obytných domov a áut“.
Pri útoku v Záporožskej oblasti zahynul 17-ročný mladík, oznámil úradujúci gubernátor Mychajlo Semikin. Okrem toho utrpeli zranenia štyri osoby, ktoré záchranári vyslobodili spod trosiek. Ďalší ruský úder na mesto Rivne v rovnomennej oblasti poškodil škôlku a úrady odtiaľ hlásia šesť zranených vrátane dvoch detí.
Rusko vo štvrtok vypálilo na ukrajinské hlavné mesto výbušné drony, zatiaľ čo sa v Moskve nachádzali americkí vyjednávači. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť.
Ukrajina v uplynulých 18 mesiacoch zintenzívnila dronové útoky na ruský energetický priemysel s cieľom znížiť príjmy Kremľa a oslabiť jeho schopnosť financovať vojnu, ktorú Moskva začala vo februári 2022. Kyjev tvrdí, že Rusko cieli letecké údery na energetickú sieť Ukrajiny, v dôsledku čoho dochádza k výpadkom elektrickej energie, pričom teploty pred príchodom zimy prudko klesajú, poznamenala AFP.
K útoku došlo deň po intenzívnych rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Americkí osobitní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff rokovali vo štvrtok najskôr v Moskve niekoľko hodín s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a potom odleteli do Dublinu, aby sa stretli s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským.
„Počas uplynulej noci... systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 1198“ ukrajinských dronov nad viac ako 15 ruskými oblasťami, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Vo Volgogradskej oblasti zahynuli štyria ľudia pracujúci v priemyselnej zóne, kde sa nachádza ropná rafinéria a chemický závod, uviedli tamojšie úrady.
Ukrajinské úrady medzitým oznámili, že pri ruských nočných útokoch vypukol požiar v nemocnici v Kyjeve a jedna osoba tam utrpela zranenia. V Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a päť ďalších utrpelo zranenia po údere ruských síl. Podľa oblastného gubernátora Oleha Kipera došlo tiež k poškodeniu „súkromných obytných domov a áut“.
Pri útoku v Záporožskej oblasti zahynul 17-ročný mladík, oznámil úradujúci gubernátor Mychajlo Semikin. Okrem toho utrpeli zranenia štyri osoby, ktoré záchranári vyslobodili spod trosiek. Ďalší ruský úder na mesto Rivne v rovnomennej oblasti poškodil škôlku a úrady odtiaľ hlásia šesť zranených vrátane dvoch detí.
Rusko vo štvrtok vypálilo na ukrajinské hlavné mesto výbušné drony, zatiaľ čo sa v Moskve nachádzali americkí vyjednávači. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť.
Ukrajina v uplynulých 18 mesiacoch zintenzívnila dronové útoky na ruský energetický priemysel s cieľom znížiť príjmy Kremľa a oslabiť jeho schopnosť financovať vojnu, ktorú Moskva začala vo februári 2022. Kyjev tvrdí, že Rusko cieli letecké údery na energetickú sieť Ukrajiny, v dôsledku čoho dochádza k výpadkom elektrickej energie, pričom teploty pred príchodom zimy prudko klesajú, poznamenala AFP.