Pri Rumunsku zachránili z prevrátenej lode zachránili stovky oviec

Bukurešť 30. novembra (TASR) - Celkovo 254 oviec sa podarilo zachrániť z lode, ktorá sa minulý víkend prevrátila pri pobreží Rumunska. Ďalšie tisíce prepravovaných zvierat však uhynuli, informovali v sobotu rumunskí záchranári.



Nákladná loď Queen Hind slúžiaca na prepravu dobytka sa prevrátila 24. novembra krátko po tom, ako vyplávala z prístavu Midia, ktorý sa nachádza neďaleko mesta Konstanca sa juhovýchode Rumunska. Jej náklad tvorilo 14.600 oviec určených pre Saudskú Arábiu, napísala agentúra AFP.



Počas päť dní trvajúcej záchrannej akcie sa podarilo z nákladného priestoru prevrátenej lode celkovo vyslobodiť len 254 živých zvierat. Podľa aktivistov však mohli prežiť ešte ďalšie tisíce oviec, ak by záchranári reagovali rýchlejšie.



V ďalších dňoch loď narovnajú a odtiahnu do prístavu. Tam z nej vyslobodia telá uhynutých oviec, ktoré následne zlikvidujú.



Príčina prevrátenia plavidla, registrovaného v tichomorskom ostrovnom štáte Palau, ešte nebola stanovená. Podľa aktivistov tragédiu zapríčinilo preťaženie plavidla.



Posádku lode Queen Hind tvorilo 20 Sýrčanov a jeden Libanončan. Všetkých sa podarilo zachrániť.



Rumunsko je tretím najväčším producentom oviec spomedzi krajín EÚ. V posledných dvoch rokoch Rumuni vyviezli do zahraničia, predovšetkým do Jordánska a Líbye, milióny oviec.