Pri ruskom dronovom útoku na Ukrajine zahynuli dvaja reportéri
Podľa Národnej únie novinárov Ukrajiny bolo od začiatku ruskej invázie zabitých najmenej 133 pracovníkov médií.
Autor TASR
Kyjev 23. októbra (TASR) - Útok ruského dronu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny si vyžiadal životy dvoch ukrajinských novinárov. Vo štvrtok to pre agentúru AFP potvrdili ukrajinské štátne médiá, píše TASR.
Ukrajinský spravodajský web Hromadske vo štvrtok citoval gubernátora Doneckej oblasti Vadyma Filaškina, ktorý informoval, že obeťami útoku ruského dronu typu Lancet sa stali novinárka televízneho kanálu Freedom TV Olena Hubanovová a kameraman Jevhen Karmazin. Filaškin zároveň zverejnil fotografie zhoreného auta reportérov.
Freedom TV - štátom financovaná spravodajská organizácia - následne správy o útoku, pri ktorom zahynuli jej dvaja zamestnanci, potvrdila.
„Od prvých dní rozsiahlej ruskej invázie informovali o situácii v regióne, prinášali pravdivé správy o zločinoch nepriateľa, evakuácii civilistov a príbehoch našich obrancov,“ napísal Filaškin na platforme Telegram. „Je to veľká strata pre región i pre nás všetkých,“ dodal.
Podľa Národnej únie novinárov Ukrajiny bolo od začiatku ruskej invázie zabitých najmenej 133 pracovníkov médií.
