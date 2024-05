Pri ruskom ostreľovaní bol zranený aj šéf administrácie mesta Vovčansk

Kyjev 16. mája (TASR) - Pri ruskom ostreľovaní mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny utrpel vo štvrtok zranenia aj šéf mestskej vojenskej správy Tamaz Gambarašvili. Podľa agentúry AFP o tom informoval gubernátor oblasti Oleh Synehubov.



V statuse na platforme Telegram Synehubov napísal, že ruská armáda útočila kazetovou muníciou. Synehubov označil tento útok ruskej armády za barbarský. Zranených bolo pri ňom päť ľudí - dvaja zdravotníci, dvaja vodiči a spomínaný šéf mestskej vojenskej správy.



Rusko spustilo 10. mája novú ofenzívu na Charkovskú oblasť, ktorá sa nachádza pri spoločnej hranici na severovýchode Ukrajiny. Do ofenzívy je nasadených asi 30.000 vojakov ruskej armády, ktorí zamerali svoje úsilie na pohraničné lokality Lypcy a Vovčansk.



Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny vo štvrtok uviedol, že ukrajinskí vojaci zmarili plány Ruska preniknúť čo najhlbšie do mestskej zástavby Vovčanska a opevniť sa tam. Viaceré zdroje pritom od štvrtka rána hlásia boje odohrávajúce sa na severnom okraji Vovčanska.



Okrem toho ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko vo štvrtok na sieti Telegram informoval, že ruské jednotky berú do zajatia ukrajinských civilistov a bránia ich evakuácii z dobytej severnej časti mesta Vovčansk. Dodal, že ukrajinské úrady vedia "o prvých prípadoch popráv civilistov ruskou armádou".