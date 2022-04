Pri ruskom ostreľovaní bolo zničené onkologické oddelenie v Černihive

Kyjev 1. apríla (TASR) - Starosta ukrajinského mesta Černihiv Vladyslav Atrošenko v piatok oznámil, že ruskí vojaci zničili pri ostreľovaní onkologické oddelenie tamojšej nemocnice. Informuje o tom denník The Guardian a pripomína, že Moskva len pred niekoľkými dňami prisľúbila, že "drasticky zredukuje" svoju vojenskú aktivitu a útoky v Černihive a Kyjeve.



"Niektoré strely zasiahli priamo oblastnú nemocnicu, pričom jedna z budov, konkrétne onkologické oddelenie, bola úplne zničená. Traja ľudia (pri tom) utrpeli ťažké zranenia," povedal Atrošenko spravodajskej stanici CNN.



Dodal, že v meste nie je voda ani elektrina, a do týždňa by sa mohli minúť aj všetky zásoby potravín a liekov. Jediné zásoby do mesta podľa jeho slov ešte doručuje armáda a dobrovoľníci. "Momentálne zažívame úplnú humanitárnu katastrofu," priblížil.



Samotný Atrošenko podľa vlastných slov momentálne trpí akútnym zápalom pľúc, dodal však, že bude "v poriadku".



Gubernátor Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus zase v piatok informoval, že ruské sily sa síce z tejto oblasti už sťahujú, zatiaľ však podľa jeho slov úplne neodišli. Píše o tom The Guardian.



"Nálety a raketové útoky sú v oblasti stále možné, toto nikto nevylučuje," povedal Čaus. Dodal, že ukrajinskí vojaci znovu obsadzujú obce v okolí Černihivu, ktoré dosiaľ ovládala ruská armáda. Gubernátor ale zároveň podľa agentúry Reuters uviedol, že je ešte príliš skoro na to, aby ukrajinskí vojaci v oblasti poľavili v ostražitosti, keďže ruské sily tam ešte stále sú.



Rusko ešte v utorok oznámilo, že obmedzí rozsah svojich vojenských aktivít v Černihivskej a Kyjevskej oblasti, pripomína The Guardian.