Pri ruskom ostreľovaní Charkova zahynulo päť ľudí, zranené sú aj deti

Kyjev 27. júna (TASR) - Päť ľudí zahynulo a 22 osôb, vrátane piatich detí, utrpelo zranenia v pondelok pri ruskom ostreľovaní ukrajinského mesta Charkov. Uviedol to gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov v príspevku na sociálnej sieti Telegram. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Všetci z nich sú civilisti z Charkova. Išli po uliciach alebo boli na detských ihriskách. Úprimnú sústrasť ich rodinám," napísal Synehubov.



Rusko sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo, no opakovane poprelo, že by pri "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine útočilo na civilné ciele.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň upozornil, že Rusko zhromažďuje svoje sily s cieľom útočiť na mestá Charkov a Záporožie.