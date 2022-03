Pri ruskom ostreľovaní obytnej budovy v Charkove zahynulo 8 ľudí

Kyjev/Naí Dillí 1. marca (TASR) - Ukrajina v utorok oznámila, že pri ruskom leteckom útoku na obytnú budovu vo východoukrajinskom meste Charkov bolo zabitých osem ľudí. Zahynul aj indický študent. Ruské rakety ešte predtým zničili aj administratívnu budovu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Následok leteckého útoku v Charkove... je ten, že bolo zabitých osem ľudí a ďalších šesť utrpelo zranenia," uviedli ukrajinské pohotovostné služby. Záchranári podľa nich vytiahli z trosiek dvoch živých ľudí.



Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny nachádzajúce sa blízko hranice s Ruskom, zažíva kruté boje medzi ukrajinskou armádou a ruskými vojakmi. Rusko spustilo inváziu do susednej krajiny minulý týždeň.



Ukrajina v utorok ráno uviedla, že ruské sily pálili na budovu miestnej samosprávy v Charkove a centrálne námestie raketami, ktoré zabili najmenej desať ľudí a zranili ďalších 20 osôb.



Ruské ostreľovanie Charkova v pondelok pripravilo o život najmenej 11 civilistov, pripomenula AFP.



Smrť indického študenta pri ostreľovaní Charkova v utorok ráno potvrdila aj indická vláda. Zároveň vyzvala Moskvu a Kyjev, aby zaistili bezpečný odchod pre približne 12.000 indických občanov stále uviaznutých v krajine – v Charkove a iných mestách v ďalších oblastiach bojov.



Pred inváziou Ruska bolo na Ukrajine okolo 20.000 Indov. Asi 8000 Indom sa odvtedy podarilo z krajiny odísť, pričom približne 1400 ich už letecky prepravili do Indie, uviedli predstavitelia v Naí Dillí.



Podľa viacerých indických médií majú niektorí študenti problémy s prekročením hraníc do susedných štátov, lebo určití príslušníci ukrajinskej pohraničnej stráže ich údajne odmietajú nechať prejsť a žiadajú peniaze.



India, ktorá sa vo vzťahoch s Moskvou a Západom už dlho pohybuje na hrane a ktorá dostáva väčšinu svojich zbraní od Ruska, sa minulý týždeň zdržala v hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii, ktorá odsudzovala "agresiu" Ruska voči Ukrajine.