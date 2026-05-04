Pri ruskom raketovom útoku na mesto Merefa zahynuli štyria ľudia
V dôsledku útoku vypukol požiar, ktorý už medzičasom uhasili.
Autor TASR
Merefa 4. mája (TASR) - Najmenej štyria ľudia zomreli a 16 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ku ktorému došlo v pondelok ráno v ukrajinskom meste Merefa v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prvé správy naznačujú, že nepriateľ vykonal raketový útok na Merefu. Poškodený bol areál autoservisu,“ napísal na platforme Telegram gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov.
Ako dodal, v dôsledku útoku vypukol požiar, ktorý už medzičasom uhasili. Došlo pritom k materiálnym škodám na domoch a bytovkách, ako aj na štyroch obchodoch a areáli autoservisu.
Sinehubov neskôr spresnil, že v prípade obetí išlo o dvoch mužov vo veku 50 a 63 rokov, a dve ženy vo veku 41 a 52 rokov. Zranenia utrpelo celkovo 16 ľudí, ktorým bola podľa neho poskytnutá zdravotná starostlivosť.
Na inom mieste v Charkovskej oblasti zaútočil ruský dron v pondelok ráno na vozidlo rozvážajúce pečivo. Zranenia pritom utrpeli dvaja muži, napísal portál Ukrainska pravda.
