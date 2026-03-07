< sekcia Zahraničie
Pri ruskom útoku na bytový dom v Charkove zomreli traja ľudia
V meste Čuhujiv v Charkovskej oblasti starostka Halyna Minajevová oznámila, že pri dronovom útoku nepriateľa na miestny dom utrpeli zranenia dvaja ľudia.
Autor TASR
Kyjev 7. marca (TASR) - Pri ruských útokoch na bytový dom na Ukrajine zahynuli v noci na sobotu traja ľudia, oznámili ráno miestne úrady. Na Ukrajine vydali počas útokov varovanie pre celú krajinu a susedné Poľsko vyslalo do vzduchu svoje vojenské lietadlá, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Starosta mesta Charkov Ihor Terechov uviedol, že záchranári našli telá troch ľudí v troskách obytnej budovy. Pri tomto útoku utrpelo zranenia desať ľudí vrátane chlapcov vo veku šesť a 11 rokov a 17-ročného dievčaťa, napísal na platforme Telegram šéf charkovskej oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov.
Záchranári pátrali po ďalších desiatich ľuďoch, ktorí podľa obáv uviazli pod troskami päťpodlažnej budovy. Tú útoky prakticky zničili, doplnil Synjehubov.
Poľsko oznámilo, že v reakcii na útok vyslalo do vzduchu svoje stíhačky. "Vzhľadom na raketový útok Ruskej federácie na ukrajinské územie začali v našom vzdušnom priestore operovať vojenské lietaadlá," uviedlo na sociálnej sieti operačné velenie obrojených síl.
