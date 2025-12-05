< sekcia Zahraničie
Pri ruskom útoku zasiahol dron rodinný dom, zahynul 12-ročný chlapec
Autor TASR
Kyjev 5. decembra (TASR) - Po zásahu dronu do rodinného domu v obci Vasyľkivka v Dnepropetrovskej oblasti prišiel v piatok o život 12-ročný chlapec. Zranenia utrpeli ďalšie dve osoby, pravdepodobne rodičia chlapca. Na sociálnych sieťach o tom informoval šéf oblastnej vojenskej administratívy Vladyslav Hajvanenko. Ruská armáda útok na Dnepropetrovskú oblasť nekomentovala, doplnila britská stanica BBC.
Podľa rannej zvodky ukrajinskej armády ruské jednotky v noci na piatok zaútočili na Ukrajinu 137 dronmi, z ktorých väčšina – približne 90 – boli útočné. Ukrajinská armáda dodala, že 80 dronov bolo zostrelených alebo vyradených prostriedkami rádioelektronického boja. Zaznamenaných však bolo 57 zásahov útočných bezpilotných lietadiel na 13 miestach.
