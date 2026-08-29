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Pri ruskom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo najmenej 27 ľudí
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie, že sa úrady nepoučili z júlového útoku na sklad munície v meste Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od hlavného mesta.
Autor TASR
Kyjev 29. augusta (TASR) - Najmenej 27 ľudí zahynulo pri piatkovom ruskom dronovom útoku sklad v okrese Buča neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev, uviedli v sobotu tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Bohužiaľ, podľa súčasných informácií vieme o 27 mŕtvych. A toto číslo nemusí byť konečné,“ uviedol v sobotu šéf mestskej správy Tymur Tkačenko.
Ruský dronový útok na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar, po ktorom nasledovali výbuchy. Úrady už v sobotu ráno informovali, že z oblasti museli evakuovať stovky ľudí.
K útoku došlo v piatok krátko po 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) v dedine Myla v okrese Buča. Podľa Tkačenka útok poškodil najmenej 50 obytných budov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom vyhlásení uviedol, že v obci Myla bol zasiahnutý sklad, „po čom nasledoval výbuch“. Neposkytol bližšie podrobnosti o mieste udalosti, no v tom istom oznámení napísal, že bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z úradnej nedbanlivosti.
„Existujú platné predpisy – muníciu nie je možné skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie sa zameria na kontrolu potrebných povolení a súhlasov s cieľom zistiť, či výbušné predmety a materiály boli v areáli podniku skladované zákonným spôsobom.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie, že sa úrady nepoučili z júlového útoku na sklad munície v meste Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od hlavného mesta. Vyšetrovanie vtedy odhalilo závažné zlyhania zo strany štátneho podniku, ktorý napriek blízkosti obytných budov nedodržal bezpečnostné štandardy. Koreckyj na platforme Telegram napísal, že v piatom roku invázie možno opakovanie tých istých chýb považovať za „trestuhodnú nedbanlivosť“.
„Všetci zodpovední musia bez výnimky čeliť prísnemu trestu, aby takéto situácie už nikdy nezopakovali,“ dodal.
„Bohužiaľ, podľa súčasných informácií vieme o 27 mŕtvych. A toto číslo nemusí byť konečné,“ uviedol v sobotu šéf mestskej správy Tymur Tkačenko.
Ruský dronový útok na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar, po ktorom nasledovali výbuchy. Úrady už v sobotu ráno informovali, že z oblasti museli evakuovať stovky ľudí.
K útoku došlo v piatok krátko po 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) v dedine Myla v okrese Buča. Podľa Tkačenka útok poškodil najmenej 50 obytných budov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom vyhlásení uviedol, že v obci Myla bol zasiahnutý sklad, „po čom nasledoval výbuch“. Neposkytol bližšie podrobnosti o mieste udalosti, no v tom istom oznámení napísal, že bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z úradnej nedbanlivosti.
„Existujú platné predpisy – muníciu nie je možné skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Prokuratúra uviedla, že vyšetrovanie sa zameria na kontrolu potrebných povolení a súhlasov s cieľom zistiť, či výbušné predmety a materiály boli v areáli podniku skladované zákonným spôsobom.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie, že sa úrady nepoučili z júlového útoku na sklad munície v meste Vyšneve, ktoré sa nachádza západne od hlavného mesta. Vyšetrovanie vtedy odhalilo závažné zlyhania zo strany štátneho podniku, ktorý napriek blízkosti obytných budov nedodržal bezpečnostné štandardy. Koreckyj na platforme Telegram napísal, že v piatom roku invázie možno opakovanie tých istých chýb považovať za „trestuhodnú nedbanlivosť“.
„Všetci zodpovední musia bez výnimky čeliť prísnemu trestu, aby takéto situácie už nikdy nezopakovali,“ dodal.