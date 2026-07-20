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Pri Ruskom útoku na loď neďaleko Odesy zahynulo desať osôb
Moskva sa k incidentu nevyjadrila.
Autor TASR
Kyjev 20. júla (TASR) - Ruský raketový útok na loď prevážajúcu kukuricu neďaleko ukrajinského prístavu v Odese si vyžiadal desať životov, oznámili v pondelok ukrajinskí predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že išlo o najsmrteľnejší útok v Čiernom mori za uplynulé týždne, píše TASR.
Rusko zasiahlo v nedeľu tromi raketami loď Golden Leo pod vlajkou Guiney-Bissau, na ktorej sa nachádzala posádka z Indie a Sýrie, pričom vznikol požiar, uviedli ukrajinské námorné sily na platforme Telegram. Počas celej noci následne prebiehali pátracie a záchranné akcie. Úradom sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Moskva sa k incidentu nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že jeho sily v noci zasiahli palivové nádrže v odeskom prístave, informovala agentúra Interfax. Od začiatku júla zahynulo v Odeskej oblasti v dôsledku ruských útokov 28 ľudí, uviedol v pondelok tamojší gubernátor.
Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Čierne more stalo miestom intenzívnych bojov. Následne však vznikla dohoda s cieľom zmierniť globálne cenové výkyvy a umožniť obom krajinám vyvážať obilie, na základe čoho sa tam doprava z veľkej časti obnovila. Moskva a Kyjev však v súčasnosti zintenzívňujú útoky v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a obnovené násilie na tejto trase vyvoláva obavy o dodávky.
Rusko zasiahlo v nedeľu tromi raketami loď Golden Leo pod vlajkou Guiney-Bissau, na ktorej sa nachádzala posádka z Indie a Sýrie, pričom vznikol požiar, uviedli ukrajinské námorné sily na platforme Telegram. Počas celej noci následne prebiehali pátracie a záchranné akcie. Úradom sa podarilo zachrániť osem ľudí, no zároveň našli pozostatky ďalších desiatich.
Moskva sa k incidentu nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že jeho sily v noci zasiahli palivové nádrže v odeskom prístave, informovala agentúra Interfax. Od začiatku júla zahynulo v Odeskej oblasti v dôsledku ruských útokov 28 ľudí, uviedol v pondelok tamojší gubernátor.
Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Čierne more stalo miestom intenzívnych bojov. Následne však vznikla dohoda s cieľom zmierniť globálne cenové výkyvy a umožniť obom krajinám vyvážať obilie, na základe čoho sa tam doprava z veľkej časti obnovila. Moskva a Kyjev však v súčasnosti zintenzívňujú útoky v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rusko aj Ukrajina sú významnými vývozcami obilia a obnovené násilie na tejto trase vyvoláva obavy o dodávky.