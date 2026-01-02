Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Zahraničie

Pri ruskom útoku na obytnú budovu v Charkove sa zranilo 25 ľudí

.
Ukrajinská budova po ruskom útoku. Foto: TASR/AP

Charkov sa nachádza 30 kilometrov od ruských hraníc a na začiatku celoplošnej invázie odolal ruským silám. Odvtedy je terčom neustálych ruských útokov.

Autor TASR
Charkov 2. januára (TASR) - Rusko v piatok raketami zasiahlo obytnú budovu vo východoukrajinskom Charkove. Pri útoku sa zranilo najmenej 25 ľudí a bytovka bola ťažko poškodená. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Raketové údery v centre Charkova takmer zničili päťposchodový obytný dom,“ uviedol pre ukrajinskú televíziu gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov, podľa ktorého oblasť zasiahli dve balistické rakety. Do nemocnice previezli 16 ľudí vrátane ženy vo vážnom stave. Záchranári na mieste naďalej odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch pod nimi.

Žiaľ, takto Rusi zaobchádzajú so životom a ľuďmi - naďalej zabíjajú napriek všetkému úsiliu sveta v diplomatickom procese, najmä Spojených štátov. Je to len Rusko, ktoré nechce, aby sa táto vojna skončila a každý deň robí všetko pre to, aby pokračovala,“ napísal na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Charkov sa nachádza 30 kilometrov od ruských hraníc a na začiatku celoplošnej invázie odolal ruským silám. Odvtedy je terčom neustálych ruských útokov.
.

Neprehliadnite

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?