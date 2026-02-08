Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri ruskom útoku na obytný dom v Kramatorsku zahynula jedna osoba

Na snímke ľudia upratujú pred zničenou obytnou budovou po ruskom leteckom útoku v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Podľa ukrajinskej záchrannej služby útok na Kramatorsk v Doneckej oblasti spôsobil požiar v deväťposchodovom obytnom dome.

Autor TASR
Kyjev 8. februára (TASR) - Pri ruskom vzdušnom útoku na obytnú štvrť vo východoukrajinskom meste Kramatorsk zahynula jedna osoba a dve ďalšie sa zranili. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Podľa ukrajinskej záchrannej služby útok na Kramatorsk v Doneckej oblasti spôsobil požiar v deväťposchodovom obytnom dome.

Rusko v noci na nedeľu zasiahlo aj energetickú infraštruktúru v ukrajinskej Poltavskej oblasti, uviedol Serhij Koreckij, šéf ukrajinskej štátnej plynárenskej spoločnosti Naftohaz.

Napriek prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo útoky na Ukrajinu, pričom sa zameriava na energetický a logistický sektor. Útoky na elektrárne a rozvodne spôsobili rozsiahle obmedzenia dodávok elektriny a kúrenia, pričom v hlavnom meste Kyjev výpadky trvajú až 20 hodín denne.
