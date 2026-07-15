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Pri ruskom útoku na Odesu zahynuli traja ľudia
Čornomorsk patrí medzi najdôležitejšie ukrajinské prístavy pre vývoz obilia a ďalšie poľnohospodárske produkty.
Autor TASR
Kyjev 15. júla (TASR) - Pri ruskom útoku na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa v stredu prišli o život najmenej traja ľudia a ďalší traja utrpeli zranenia, oznámil vedúci vojenskej mestskej správy Serhij Lysak. Zasiahnuté podľa neho boli obytné budovy. Informuje TASR.
„Nepriateľ opäť zaútočil na mesto,“ uviedol Lysak na sieti Telegram. Troch zranených podľa neho hospitalizovali v nemocnici.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že armáda podnikla útok na Odesu, pričom údajne „vysoko presnými zbraňami a dronmi“ zasiahla zásobníky paliva a prekladacie zariadenia v prístavoch Odesa a Čornomorsk. Cieľom úderu bola podľa ministerstva aj továreň na výrobu dronov.
Čornomorsk patrí medzi najdôležitejšie ukrajinské prístavy pre vývoz obilia a ďalšie poľnohospodárske produkty. Spolu s prístavmi Odesa a Pivdennyj (Južnyj) má významnú úlohu v námornej preprave ukrajinskej produkcie na svetové trhy.
Rusko v posledných dňoch podľa agentúry Reuters zintenzívnilo útoky na ukrajinské čiernomorské prístavy. V utorok večer pri dronovom útoku na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a bola poškodená civilná loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov.
„Nepriateľ opäť zaútočil na mesto,“ uviedol Lysak na sieti Telegram. Troch zranených podľa neho hospitalizovali v nemocnici.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že armáda podnikla útok na Odesu, pričom údajne „vysoko presnými zbraňami a dronmi“ zasiahla zásobníky paliva a prekladacie zariadenia v prístavoch Odesa a Čornomorsk. Cieľom úderu bola podľa ministerstva aj továreň na výrobu dronov.
Čornomorsk patrí medzi najdôležitejšie ukrajinské prístavy pre vývoz obilia a ďalšie poľnohospodárske produkty. Spolu s prístavmi Odesa a Pivdennyj (Južnyj) má významnú úlohu v námornej preprave ukrajinskej produkcie na svetové trhy.
Rusko v posledných dňoch podľa agentúry Reuters zintenzívnilo útoky na ukrajinské čiernomorské prístavy. V utorok večer pri dronovom útoku na prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a bola poškodená civilná loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov.