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Pri ruskom útoku na Sumskú oblasť prišli o život štyria ľudia
Pri ďalšom raketovom útoku v meste Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti utrpelo zranenia sedem ľudí, uviedli miestni predstavitelia.
Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Útok bezpilotného lietadla na mesto Romny v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pripravil o život štyroch ľudí, informovali v piatok miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram uviedol, že ruské sily zasiahli obytný dom. Medzi obeťami boli starší muž, dve ženy a jedno dieťa, ktoré malo menej ako dva roky. Tri ďalšie osoby utrpeli zranenia.
Pri ďalšom raketovom útoku v meste Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti utrpelo zranenia sedem ľudí, uviedli miestni predstavitelia. Dve zo zranených žien zostávajú v nemocnici, informoval na Telegrame šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul.
Dodal, že poškodených bolo deväť obytných budov, škola, jeden podnik, niekoľko obchodov, garáže a približne desať vozidiel. Dve obytné budovy zostali bez dodávok plynu.
Tieto údery prišli noc po masívnom útoku na hlavné mesto Kyjev, ktorý si podľa úradov vyžiadal najmenej 30 mŕtvych.
Kryvyj Rih, rodisko ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a významné priemyselné centrum, je počas vojny opakovane cieľom ruských útokov.
Šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Oleh Hryhorov na platforme Telegram uviedol, že ruské sily zasiahli obytný dom. Medzi obeťami boli starší muž, dve ženy a jedno dieťa, ktoré malo menej ako dva roky. Tri ďalšie osoby utrpeli zranenia.
Pri ďalšom raketovom útoku v meste Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti utrpelo zranenia sedem ľudí, uviedli miestni predstavitelia. Dve zo zranených žien zostávajú v nemocnici, informoval na Telegrame šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul.
Dodal, že poškodených bolo deväť obytných budov, škola, jeden podnik, niekoľko obchodov, garáže a približne desať vozidiel. Dve obytné budovy zostali bez dodávok plynu.
Tieto údery prišli noc po masívnom útoku na hlavné mesto Kyjev, ktorý si podľa úradov vyžiadal najmenej 30 mŕtvych.
Kryvyj Rih, rodisko ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a významné priemyselné centrum, je počas vojny opakovane cieľom ruských útokov.