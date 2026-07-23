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Pri ruskom útoku na ukrajinské mesto Pavlohrad zahynuli 3 civilisti
Zranených hlásili vo štvrtok aj po ruských útokoch na juhoukrajinské mesto Cherson.
Autor TASR
Kyjev 23. júla (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších 19 utrpelo zranenia pri útoku ruskej armády na mesto Pavlohrad v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny. Medzi zranenými je aj dvojročné dievčatko. Informovali o tom ukrajinské úrady a prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedli agentúra DPA a web denníka Le Monde, píše TASR.
Šéf regionálnej vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža uviedol, že všetci zranení boli hospitalizovaní. Pri útoku vypukol požiar v areáli potravinárskej spoločnosti.
Zranených hlásili vo štvrtok aj po ruských útokoch na juhoukrajinské mesto Cherson.
Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia tiež pri bombardovaní mesta Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Vadym Filaškin. Podľa jeho slov ruská armáda vo štvrtok popoludní zhodila na Sloviansk dve letecké bomby. Zranené osoby sú vo veku od 36 do 82 rokov a poškodených bolo sedem domov.
Vo svojom vyhlásení Filaškin obvinil Rusko z „ďalšieho úmyselného útoku na obývané oblasti“. Uviedol tiež, že Moskva vedie hon na civilistov a „snaží sa premeniť bežný život na stav neustáleho strachu“. „Za každý vojnový zločin spáchaný na našej pôde sa bude musieť agresorský štát zodpovedať,“ varoval.
Zelenskyj v súvislosti s týmito útokmi opätovne vyzval západných partnerov, aby Ukrajine dodali ďalšie rakety do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Tie majú podľa neho pomôcť krajine brániť sa proti ruskej invázii, ktorá trvá od februára 2022.
Šéf regionálnej vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža uviedol, že všetci zranení boli hospitalizovaní. Pri útoku vypukol požiar v areáli potravinárskej spoločnosti.
Zranených hlásili vo štvrtok aj po ruských útokoch na juhoukrajinské mesto Cherson.
Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia tiež pri bombardovaní mesta Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Vadym Filaškin. Podľa jeho slov ruská armáda vo štvrtok popoludní zhodila na Sloviansk dve letecké bomby. Zranené osoby sú vo veku od 36 do 82 rokov a poškodených bolo sedem domov.
Vo svojom vyhlásení Filaškin obvinil Rusko z „ďalšieho úmyselného útoku na obývané oblasti“. Uviedol tiež, že Moskva vedie hon na civilistov a „snaží sa premeniť bežný život na stav neustáleho strachu“. „Za každý vojnový zločin spáchaný na našej pôde sa bude musieť agresorský štát zodpovedať,“ varoval.
Zelenskyj v súvislosti s týmito útokmi opätovne vyzval západných partnerov, aby Ukrajine dodali ďalšie rakety do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Tie majú podľa neho pomôcť krajine brániť sa proti ruskej invázii, ktorá trvá od februára 2022.