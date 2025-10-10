< sekcia Zahraničie
Ukrajina:Pri ruskom útoku na Záporožskú oblasť zahynul 7-ročný chlapec
Rusko v noci na piatok masívne útočilo dronmi i balistickými raketami na ukrajinskú Záporožskú oblasť i na hlavné mesto Kyjev, kde sa terčom stala najmä energetická infraštruktúra.
Autor TASR
Kyjev 10. októbra (TASR) - Sedemročné dieťa prišlo v noci na piatok o život v dôsledku ruského útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tragická správa. Sedemročný chlapec, ktorý utrpel zranenia počas nočného ruského útoku, v nemocnici zomrel,“ napísal na platforme Telegram šéf vojenskej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
V dôsledku útokov zostali niektoré štvrte vo východnej časti ukrajinskej metropoly bez dodávok elektriny i vody.
Podľa starostu Kyjeva Vitalija Klička utrpelo zranenia päť ľudí, ktorých hospitalizovali.
V Záporožskej oblasti utrpeli zranenia tri osoby, z toho jedna z nich - sedemročný chlapec - zraneniam podľahla.
