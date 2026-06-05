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Pri ruskom útoku v Chersone zahynul jeden človek
Tamojšie úrady informovali, že v dôsledku útokov utrpeli v rôznych mestských častiach zranenia tri osoby, pričom dve z nich museli previezť do nemocnice.
Autor TASR
Kyjev 5. júna (TASR) - Ruské dronové útoky si v ukrajinskom meste Cherson vyžiadali život jedného muža a najmenej tri ďalšie osoby utrpeli zranenia, uviedli v piatok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V (mestskej) štvrti Korabelnyj zahynul v dôsledku útoku nepriateľského dronu 75-ročný muž,“ uviedol šéf vojenskej správy mesta Cherson Jaroslav Šanko.
Tamojšie úrady informovali, že v dôsledku útokov utrpeli v rôznych mestských častiach zranenia tri osoby, pričom dve z nich museli previezť do nemocnice.
V meste Konotop v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny boli pri ruských úderoch zranené tri deti, napísal na platforme Telegram starosta Artem Semenichin.
Medzičasom starosta Moskvy Sergej Sobjanin v piatok ráno uviedol, že ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlo smerujúce k hlavnému mestu.
Moskva a Kyjev v uplynulých mesiacoch navzájom čoraz intenzívnejšie útočia, zatiaľ čo diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny, ktorá trvá už piaty rok, sú stále na bode mrazu.
„V (mestskej) štvrti Korabelnyj zahynul v dôsledku útoku nepriateľského dronu 75-ročný muž,“ uviedol šéf vojenskej správy mesta Cherson Jaroslav Šanko.
Tamojšie úrady informovali, že v dôsledku útokov utrpeli v rôznych mestských častiach zranenia tri osoby, pričom dve z nich museli previezť do nemocnice.
V meste Konotop v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny boli pri ruských úderoch zranené tri deti, napísal na platforme Telegram starosta Artem Semenichin.
Medzičasom starosta Moskvy Sergej Sobjanin v piatok ráno uviedol, že ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlo smerujúce k hlavnému mestu.
Moskva a Kyjev v uplynulých mesiacoch navzájom čoraz intenzívnejšie útočia, zatiaľ čo diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny, ktorá trvá už piaty rok, sú stále na bode mrazu.