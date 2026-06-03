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Pri ruských denných útokoch na východe Ukrajiny zahynuli traja ľudia
Ruské sily útočili počas dňa dronmi a raketami aj na okolie mesta Dnipro na juhovýchode Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 3. júna (TASR) - Pri ruských delostreleckých útokoch na mesto Kramatorsk na východe Ukrajiny v stredu zahynuli traja civilisti. Ruské sily útočili počas dňa dronmi a raketami aj na okolie mesta Dnipro na juhovýchode Ukrajiny. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Gubernátor ukrajinskej Doneckej oblasti Vadym Filaškin uviedol, že okrem troch obetí evidujú 11 zranených. Ruská paľba podľa neho zasiahla obytné budovy.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža oznámil, že v okolí Dnipra zaznamenali tri ruské útoky, ktoré spôsobili veľký požiar a poranili osem ľudí. Troch museli v kritickom stave hospitalizovať.
Ruské sily podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského dronmi a raketami zaútočili na sklady potravín a triediace stredisko pošty.
Moskva ešte v noci na stredu zaútočila aj na juhoukrajinské mesto Cherson, kde miestny gubernátor Olexandr Prokudin hlási jednu obeť a 36 zničených bytov v obytnej budove.
Gubernátor ukrajinskej Doneckej oblasti Vadym Filaškin uviedol, že okrem troch obetí evidujú 11 zranených. Ruská paľba podľa neho zasiahla obytné budovy.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Olexandr Hanža oznámil, že v okolí Dnipra zaznamenali tri ruské útoky, ktoré spôsobili veľký požiar a poranili osem ľudí. Troch museli v kritickom stave hospitalizovať.
Ruské sily podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského dronmi a raketami zaútočili na sklady potravín a triediace stredisko pošty.
Moskva ešte v noci na stredu zaútočila aj na juhoukrajinské mesto Cherson, kde miestny gubernátor Olexandr Prokudin hlási jednu obeť a 36 zničených bytov v obytnej budove.