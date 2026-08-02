< sekcia Zahraničie
Pri ruských leteckých útokoch na Záporožie zahynuli najmenej 2 ľudia
Moskva aj Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rozhovory pod vedením USA zamerané na ukončenie konfliktu zostávajú zväčša na bode mrazu.
Autor TASR
Kyjev 2. augusta (TASR) - Pri ruských leteckých útokoch na ukrajinské mesto Záporožie zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalších 11 utrpelo zranenia, uviedol v nedeľu na sociálnej sieti Telegram oblastný gubernátor Ivan Fedorov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Fedorov spresnil, že v meste explodovali dve kĺzavé bomby, ktoré zranili 11 ľudí. Útok tiež poškodil niekoľko obytných budov.
Pri samostatnom dronovom útoku na auto v meste Cherson na juhu krajiny zahynula žena, informovala regionálna správa. Ďalší dvaja pasažieri vozidla utrpeli zranenia.
Moskva aj Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rozhovory pod vedením USA zamerané na ukončenie konfliktu zostávajú zväčša na bode mrazu.
Ruská armáda vystavuje ukrajinské civilné obyvateľstvo nepretržitým leteckým útokom, zatiaľ čo Ukrajina pomocou dronov s dlhým doletom útočí na ruský ropný priemysel, zbrojárske továrne a kľúčovú infraštruktúru v snahe narušiť vojnové úsilie Moskvy.
Fedorov spresnil, že v meste explodovali dve kĺzavé bomby, ktoré zranili 11 ľudí. Útok tiež poškodil niekoľko obytných budov.
Pri samostatnom dronovom útoku na auto v meste Cherson na juhu krajiny zahynula žena, informovala regionálna správa. Ďalší dvaja pasažieri vozidla utrpeli zranenia.
Moskva aj Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rozhovory pod vedením USA zamerané na ukončenie konfliktu zostávajú zväčša na bode mrazu.
Ruská armáda vystavuje ukrajinské civilné obyvateľstvo nepretržitým leteckým útokom, zatiaľ čo Ukrajina pomocou dronov s dlhým doletom útočí na ruský ropný priemysel, zbrojárske továrne a kľúčovú infraštruktúru v snahe narušiť vojnové úsilie Moskvy.