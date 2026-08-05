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Pri ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie zahynulo najmenej 15 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ukrajinské vzdušné sily v priebehu noci informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.

Autor TASR
,aktualizované 
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Kyjev 5. augusta (TASR) - Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Tymura Tkačenka, píše TASR.

„Kyjevská oblasť dnes v noci opäť zažila jeden z najtragickejších nepriateľských úderov. Ruský útok si, žiaľ, vyžiadal životy 14 civilistov,“ napísal Tkačenko na sieti Telegram. Predstavitelia hlavného mesta už predtým informovali o jednej mŕtvej žene a najmenej dvoch desiatkach zranených.

Najviac obetí ukrajinské úrady hlásia z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, kde ruské útoky pripravili o život deväť ľudí. Ďalší štyria zahynuli v okolí Buče a jeden vo Fastive.

Ukrajinské vzdušné sily v priebehu noci informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady.
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