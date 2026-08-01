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Pri ruských útokoch na Kyjev prišlo o život najmenej deväť ľudí
Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že ruský útok zasiahol päť kyjevských obvodov, pričom zahynulo deväť ľudí a ďalších 27 utrpelo zranenia, a to vrátane štyroch detí.
Autor TASR
Kyjev 1. augusta (TASR) - Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej deväť mŕtvych a takmer 30 zranených, informovali v sobotu tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín po tom, čo starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že ruský útok zasiahol päť kyjevských obvodov, pričom zahynulo deväť ľudí a ďalších 27 utrpelo zranenia, a to vrátane štyroch detí.
„Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistických rakiet. Zostaňte v krytoch!“ napísal predtým Kličko na platforme Telegram.
Novinári agentúry AFP informovali, že počuli viac než desať po sebe nasledujúcich výbuchov, ktoré na uliciach Kyjeva spustili alarmy vozidiel.
V kyjevskom Darnyckom obvode útoky poškodili viacero budov a vozidiel, pričom úrady v tejto oblasti hlásili až sedem mŕtvych a 14 zranených. Dvaja ľudia zahynuli a osem ďalších utrpelo zranenia v Solomianskom obvode, kde údery poškodili päťposchodovú obytnú budovu.
Fotografie, ktoré služba pre mimoriadne situácie zverejnila na Telegrame, zachytávajú hasičov likvidujúcich požiar na objekte, ktorý vyzeral ako obytná budova. Ďalšie zábery ukazovali záchranárov s baterkami, ktorí prehľadávali trosky.
Záchranná služba v sobotu ráno uviedla, že zo zasiahnutých oblastí v Kyjeve zachránili 105 ľudí.
Zatiaľ čo Kyjev čelí útokom takmer každú noc, Ukrajina v posledných mesiacoch takisto vystupňovala svoje odvetné údery na Rusko, pričom Ukrajina sa takto snaží aj o to, aby prinútila Moskvu k rokovaniam, píše AFP.
Ruský internetový obchodný gigant Wildberries v piatok uviedol, že jeho logistické centrum vo Volgograde zachvátil po nočnom útoku požiar – ide o najnovší zo série úderov na objekty tejto spoločnosti, ktorú Kyjev obvinil zo skladovania komponentov do dronov a z pomoci ruskej armáde.
Ukrajinská štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že ruský útok zasiahol päť kyjevských obvodov, pričom zahynulo deväť ľudí a ďalších 27 utrpelo zranenia, a to vrátane štyroch detí.
„Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistických rakiet. Zostaňte v krytoch!“ napísal predtým Kličko na platforme Telegram.
Novinári agentúry AFP informovali, že počuli viac než desať po sebe nasledujúcich výbuchov, ktoré na uliciach Kyjeva spustili alarmy vozidiel.
V kyjevskom Darnyckom obvode útoky poškodili viacero budov a vozidiel, pričom úrady v tejto oblasti hlásili až sedem mŕtvych a 14 zranených. Dvaja ľudia zahynuli a osem ďalších utrpelo zranenia v Solomianskom obvode, kde údery poškodili päťposchodovú obytnú budovu.
Fotografie, ktoré služba pre mimoriadne situácie zverejnila na Telegrame, zachytávajú hasičov likvidujúcich požiar na objekte, ktorý vyzeral ako obytná budova. Ďalšie zábery ukazovali záchranárov s baterkami, ktorí prehľadávali trosky.
Záchranná služba v sobotu ráno uviedla, že zo zasiahnutých oblastí v Kyjeve zachránili 105 ľudí.
Zatiaľ čo Kyjev čelí útokom takmer každú noc, Ukrajina v posledných mesiacoch takisto vystupňovala svoje odvetné údery na Rusko, pričom Ukrajina sa takto snaží aj o to, aby prinútila Moskvu k rokovaniam, píše AFP.
Ruský internetový obchodný gigant Wildberries v piatok uviedol, že jeho logistické centrum vo Volgograde zachvátil po nočnom útoku požiar – ide o najnovší zo série úderov na objekty tejto spoločnosti, ktorú Kyjev obvinil zo skladovania komponentov do dronov a z pomoci ruskej armáde.