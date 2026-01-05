Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri ruských útokoch na Kyjev zomreli podľa Ukrajiny dvaja civilisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo.

Autor TASR
Kyjev 5. januára (TASR) - Ruský letecký útok na Kyjev a jeho okolie si v noci na pondelok vyžiadal dve obete, informovali ukrajinské úrady. Ide tak zrejme o prvé hlásené úmrtia v dôsledku ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto v tomto roku. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Ukrajinská štátna pohotovostná služba uviedla, že v dôsledku útoku začalo horieť zdravotnícke zariadenie v Obolonskej štvrti v severnej časti Kyjeva.

Po uhasení požiaru bolo vo vnútri nájdené telo. Jedna žena utrpela zranenia a 25 ľudí museli záchranári evakuovať, dodala služba.

Rusko zasiahlo aj mestá a dediny v Kyjevskej oblasti, poškodilo domy a kritickú infraštruktúru a zabilo civilistu vo Fastivskom okrese juhozápadne od hlavného mesta, uviedol guvernér regiónu Mykola Kalašnyk na platforme Telegram. Malé časti Kyjevskej oblasti zostali podľa neho bez elektriny.

Rusko sa k útoku bezprostredne nevyjadrilo. Reuters však zdôrazňuje, že obe strany tohto takmer štvorročného konfliktu dlhodobo popierajú útoky na civilistov.
.

