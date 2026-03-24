Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynuli piati civilisti
V Charkove prišiel o život 61-ročný pasažier elektrického vlaku po tom, ako súpravu približne o 4.20 h SEČ zasiahol dron, uviedla miestna prokuratúra.
Autor TASR
Kyjev 24. marca (TASR) - Najmenej piati ľudia prišli v utorok o život v dôsledku ruských raketových a dronových útokov na územie Ukrajiny, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Poplašné sirény sa ozývali v noci na utorok takmer na celom území krajiny, pričom dvaja ľudia zahynuli v Poltavskej oblasti, a po jednej obeti hlásili zo Záporožskej, Chersonskej a Charkovskej oblasti.
V predvečer najnovších útokov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve varoval, že na základe informácií tajných služieb sa „Rusko môže pripravovať na masívny útok“.
V Charkove prišiel o život 61-ročný pasažier elektrického vlaku po tom, ako súpravu približne o 4.20 h SEČ zasiahol dron, uviedla miestna prokuratúra.
Útoky pripravili o život aj civilistu v jeho dome v Chersone, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Jaroslav Šanko.
Médiá v Poltavskej oblasti medzičasom priniesli zábery obytných budov s poškodenými fasádami a rozbitými oknami, pričom o život tam prišli dve osoby a sedem ďalších utrpelo zranenia, uviedli záchranné zložky.
Ďalej smerom na juh Rusko podniklo „masívny kombinovaný raketovo-dronový útok“ v Záporoží, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov. O život prišla jedna osoba a päť ďalších je zranených.
Rusko útočilo aj na dva okresy v Dnepropetrovskej oblasti „dronmi a delostrelectvom viac ako 20-krát“, informovali miestne úrady. Zranenia utrpel aj 65-ročný vodič prázdneho mikrobusu v Sumskej oblasti po tom, ako vozidlo zasiahol dron.
Ruské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že jeho protivzdušná obrana zachytila dovedna 55 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad rôznymi oblasťami krajiny.
Poplašné sirény sa ozývali v noci na utorok takmer na celom území krajiny, pričom dvaja ľudia zahynuli v Poltavskej oblasti, a po jednej obeti hlásili zo Záporožskej, Chersonskej a Charkovskej oblasti.
V predvečer najnovších útokov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom videoposolstve varoval, že na základe informácií tajných služieb sa „Rusko môže pripravovať na masívny útok“.
V Charkove prišiel o život 61-ročný pasažier elektrického vlaku po tom, ako súpravu približne o 4.20 h SEČ zasiahol dron, uviedla miestna prokuratúra.
Útoky pripravili o život aj civilistu v jeho dome v Chersone, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Jaroslav Šanko.
Médiá v Poltavskej oblasti medzičasom priniesli zábery obytných budov s poškodenými fasádami a rozbitými oknami, pričom o život tam prišli dve osoby a sedem ďalších utrpelo zranenia, uviedli záchranné zložky.
Ďalej smerom na juh Rusko podniklo „masívny kombinovaný raketovo-dronový útok“ v Záporoží, uviedol šéf tamojšej vojenskej správy Ivan Fedorov. O život prišla jedna osoba a päť ďalších je zranených.
Rusko útočilo aj na dva okresy v Dnepropetrovskej oblasti „dronmi a delostrelectvom viac ako 20-krát“, informovali miestne úrady. Zranenia utrpel aj 65-ročný vodič prázdneho mikrobusu v Sumskej oblasti po tom, ako vozidlo zasiahol dron.
Ruské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že jeho protivzdušná obrana zachytila dovedna 55 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad rôznymi oblasťami krajiny.