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Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynuli dve osoby
Pri útoku dronom v Záparožskej oblasti na juhu krajiny zahynul 56-ročný muž, priblížila ukrajinská záchranná služba na platforme Telegram.
Autor TASR
Kyjev 7. júna (TASR) - Pri ruských dronových útokoch na Ukrajine prišli o život dvaja ľudia, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. K útokom došlo pred plánovanými rokovaniami európskych lídrov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri útoku dronom v Záparožskej oblasti na juhu krajiny zahynul 56-ročný muž, priblížila ukrajinská záchranná služba na platforme Telegram.
Ďalší ruský úder dronmi a leteckými bombami v Dnepropetrovskej oblasti zabil 59-ročného muža, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Oleksandr Hanža. Zranenia utrpel 35-ročný muž a tiež poškodil infraštruktúru.
V nedeľu budú v Londýne rokovať britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz s prezidentom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte.
Rokovania sa budú konať po tom, ako Zelenskyj vo štvrtok v otvorenom liste vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na osobné stretnutie. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
Putin najprv odkázal, že môžu kedykoľvek rokovať v Moskve, no neskôr oznámil, že takéto stretnutie považuje za nezmyselné, kým nebude pripravená mierová dohoda.
Pri útoku dronom v Záparožskej oblasti na juhu krajiny zahynul 56-ročný muž, priblížila ukrajinská záchranná služba na platforme Telegram.
Ďalší ruský úder dronmi a leteckými bombami v Dnepropetrovskej oblasti zabil 59-ročného muža, uviedol na Telegrame tamojší gubernátor Oleksandr Hanža. Zranenia utrpel 35-ročný muž a tiež poškodil infraštruktúru.
V nedeľu budú v Londýne rokovať britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz s prezidentom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte.
Rokovania sa budú konať po tom, ako Zelenskyj vo štvrtok v otvorenom liste vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na osobné stretnutie. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
Putin najprv odkázal, že môžu kedykoľvek rokovať v Moskve, no neskôr oznámil, že takéto stretnutie považuje za nezmyselné, kým nebude pripravená mierová dohoda.