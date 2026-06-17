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Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynulo najmenej sedem civilistov
Jednu obeť si vyžiadal ruský dronový útok v Družkivke v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 17. júna (TASR) – Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od utorka večera do stredy dopoludnia pripravili o život najmenej sedem ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinská polícia v stredu ráno informovala, že pri ruských útokoch v Chersonskej oblasti na juhu krajiny zahynuli dvaja ľudia. Ďalších 18 osôb vrátane policajtov, zdravotníkov a pracovníkov technických služieb utrpelo zranenia.
Jednu obeť si vyžiadal ruský dronový útok v Družkivke v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Úrady tohto regiónu medzičasom informovali, že pri ostreľovaní mesta Sloviansk zahynuli traja civilisti.
Ďalšiu obeť útokov a najmenej sedem zranených hlásia z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny. Regionálny guvernér Ivan Fedorov uviedol, že mesto zasiahlo počas noci päť úderov, ktoré spôsobili požiare a škody na civilnej infraštruktúre. Zásah dostal aj areál Záporožskej univerzity.
Hasiči, ktorých v Záporoží privolali k jednému z požiarov, sa počas zásahu museli niekoľkokrát uchýliť do krytu civilnej obrany, lebo ruská armáda pokračovala v útoku na mesto a opakovane útočila na už zasiahnuté ciele.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dron zaútočil na areál jazdeckej školy. Oblastný gubernátor Oleh Hryhorov obvinil ruskú armádu, že si ako cieľ zámerne vybrala civilný objekt, kde deti denne trénujú jazdu na koni. Hryhorov spresnil, že zamestnanci areálu vyviazli bez zranení. Zabité však boli kone.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho armáda od utorka večera do stredy rána nad svojím územím a anektovanými ukrajinskými regiónmi zachytila 157 bezpilotných lietadiel. Rezort neuviedol, či sa niektorým dronom podarilo preniknúť cez protivzdušnú obranu a zasiahnuť určené ciele.
Ukrajinské letectvo medzičasom uviedlo, že ruská armáda od utorkového večera zaútočila 119 dronmi rôznych typov. Protivzdušná obrana zneškodnila 97 z nich a zaznamenali 20 zásahov na 11 lokalitách. Trosky zostrelených strojov dopadli na ďalších šiestich miestach.
Ukrajinská polícia v stredu ráno informovala, že pri ruských útokoch v Chersonskej oblasti na juhu krajiny zahynuli dvaja ľudia. Ďalších 18 osôb vrátane policajtov, zdravotníkov a pracovníkov technických služieb utrpelo zranenia.
Jednu obeť si vyžiadal ruský dronový útok v Družkivke v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Úrady tohto regiónu medzičasom informovali, že pri ostreľovaní mesta Sloviansk zahynuli traja civilisti.
Ďalšiu obeť útokov a najmenej sedem zranených hlásia z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny. Regionálny guvernér Ivan Fedorov uviedol, že mesto zasiahlo počas noci päť úderov, ktoré spôsobili požiare a škody na civilnej infraštruktúre. Zásah dostal aj areál Záporožskej univerzity.
Hasiči, ktorých v Záporoží privolali k jednému z požiarov, sa počas zásahu museli niekoľkokrát uchýliť do krytu civilnej obrany, lebo ruská armáda pokračovala v útoku na mesto a opakovane útočila na už zasiahnuté ciele.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dron zaútočil na areál jazdeckej školy. Oblastný gubernátor Oleh Hryhorov obvinil ruskú armádu, že si ako cieľ zámerne vybrala civilný objekt, kde deti denne trénujú jazdu na koni. Hryhorov spresnil, že zamestnanci areálu vyviazli bez zranení. Zabité však boli kone.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho armáda od utorka večera do stredy rána nad svojím územím a anektovanými ukrajinskými regiónmi zachytila 157 bezpilotných lietadiel. Rezort neuviedol, či sa niektorým dronom podarilo preniknúť cez protivzdušnú obranu a zasiahnuť určené ciele.
Ukrajinské letectvo medzičasom uviedlo, že ruská armáda od utorkového večera zaútočila 119 dronmi rôznych typov. Protivzdušná obrana zneškodnila 97 z nich a zaznamenali 20 zásahov na 11 lokalitách. Trosky zostrelených strojov dopadli na ďalších šiestich miestach.