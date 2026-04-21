< sekcia Zahraničie
Pri ruských útokoch na Ukrajine zomrel človek a mnohí utrpeli zranenia
Autor TASR
Kyjev 21. apríla (TASR) - Pri útoku ruského dronu, ku ktorému došlo v utorok dopoludnia v juhoukrajinskom meste Cherson, utrpel smrteľné zranenie 54-ročný zamestnanec miestneho podniku technických služieb. V príspevku na sieti Telegram o tom informoval gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Ako uviedla agentúra AFP, pri nočných útokoch v štyroch oblastiach Ukrajiny utrpelo zranenia 25 civilistov, píše TASR.
Náčelník Doneckej regionálnej vojenskej správy Vadym Filaškin medzičasom informoval, že ruská armáda v utorok dopoludnia zhodila na centrum mesta Sloviansk 1,5-tonovú leteckú bombu. Zranenia pritom utrpeli traja ľudia. Podľa Filaškina útok zničil školu a poškodil 15 viacposchodových budov, dva súkromné domy, tri obchody, kozmetický salón, lekáreň a notársku kanceláriu. Ruská armáda sa k tomu nevyjadrila.
Pri útokoch, ktoré ruská armáda v noci na utorok podnikla vo viacerých oblastiach Ukrajiny, utrpelo zranenia rôznej závažnosti viac ako 20 ľudí. Najmohutnejšiemu náletu dronov bolo vystavené mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia 15 zranených a veľké materiálne škody. Zásah dostalo aj zdravotnícke zariadenie. Záchranná služba uviedla, že jej zásahové tímy museli počas noci viackrát prerušiť svoje operácie, lebo im hrozil cielený útok ruských dronov.
Agentúra AFP sumarizovala, že v meste Charkov na severovýchode Ukrajiny boli zranení traja ľudia a štyroch ďalších hlásia z mesta Dnipro.
Generálny štáb ozbrojených síl v rannej zvodke informoval, že Ukrajina bola v noci na utorok vystavená útokom 143 bezpilotných lietadiel a dvoch balistických striel Iskander.
Na severe, juhu a východe krajiny do utorkového rána zostrelili alebo z boja vyradili 116 dronov, pričom na 17 miestach zaznamenali zásah alebo dopad trosiek 22 útočných strojov, doplnila ukrajinská armáda.
Ruské vedenie očakávalo, že jeho invázia rýchlo odstráni ukrajinské vedenie, no vojenský konflikt sa počas viac než štyroch rokov premenil na najničivejší v Európe od druhej svetovej vojny. Zomreli v ňom tisíce ľudí na oboch stranách a ďalšie desaťtisíce tisíce prinútil opustiť svoje domovy.
