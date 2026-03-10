< sekcia Zahraničie
Pri ruských útokoch na Ukrajinu utrpelo zranenia 14 ľudí
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že v noci na utorok zostrelili 122 z celkovo 137 dronov vypustených Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Nočné ruské útoky na Ukrajinu zranili najmenej 14 ľudí, oznámili v utorok miestne úrady. Drony poškodili obytné budovy v juhoukrajinskom meste Dnipro, v Charkove na východe Ukrajiny zasiahli štvrť s rodinnými domami. Medzi zranenými sú aj deti. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že v noci na utorok zostrelili 122 z celkovo 137 dronov vypustených Ruskom. Moskva hlásila zničenie 17 ukrajinských dronov.
Šéf ukrajinskej Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na sieti Telegram informoval, že Moskva zaútočila na tri miesta v regióne s pomocou dronov a delostrelectva. Zranenia podľa neho utrpelo desať ľudí vrátane 12-ročného chlapca a ženy, ktorú museli hospitalizovať.
Údery v okolí Dnipra poškodili administratívnu budovu a desiatky rodinných a bytových domov. V jednej zo zasiahnutých obcí vypukol požiar. Hanža na internete zverejnil aj zábery zobrazujúce trosky na uliciach a poškodené fasády budov.
Ruské drony v noci udreli tiež v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, ktoré leží asi 30 kilometrov od ruských hraníc. Starosta Charkova Ihor Terechov na Telegrame uviedol, že zranenia utrpeli štyri osoby vrátane desaťročného dievčaťa. V dôsledku zásahov zostali poškodené súkromné domy a ďalšie budovy.
