Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo najmenej päť ľudí

Kyjev 23. júna (TASR) - Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskú metropolu Kyjev a jej okolie si v noci na pondelok vyžiadal najmenej päť obetí a mnohí ďalší utrpeli zranenia. V obytných oblastiach vypuklo viacero požiarov a vchod do stanice metra, ktorá slúži ako protiletecký kryt, utrpel škody, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Najmenej štyria ľudia zahynuli v rušnej kyjevskej štvrti Ševčenkivskyj, kde bol zničený celý vchod obytnej výškovej budovy, uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko na platforme Telegram. „Pod troskami sú ešte stále ľudia,“ upresnil. Útok spôsobil škody v šiestich z desiatich mestských častí a utrpelo pri ňom zranenia najmenej desať ľudí, doplnil Klymenko.



Podľa vedúceho regionálnej správy v Kyjevskej oblasti Mykolu Kalašnyka sa už predtým informovalo o jednej ďalšej obeti južne od hlavného mesta a zranenia tam utrpelo najmenej 8 osôb.



„Štýl Rusov sa nezmenil - zasiahnuť tam, kde môžu byť ľudia,“ vyhlásil vedúci vojenskej správy Kyjeva Tymur Tkačenko na Telegrame. „Obytné budovy, východy z krytov - to je ruský štýl,“ doplnil. Rusko i Ukrajina odmietajú, že by sa pri útokoch zameriavali na civilistov, hoci počas vojny zahynuli už tisíce a prevažná väčšina z nich na ukrajinskej strane.



Na záberoch ukrajinských záchranných služieb vidno, ako záchranári odvádzajú do bezpečia viacero osôb z niekoľkých horiacich stavieb.



Minulý týždeň Rusko uskutočnilo útok na Kyjev s dosiaľ najvyšším počtom obetí - 28 mŕtvych a viac ako 150 zranených. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že stovky dronov vo viacerých vlnách zasiahli takmer 30 miest.