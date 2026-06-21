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Pri ruských útokoch na východ Ukrajiny zahynuli traja ľudia
Ruské ministerstvo obrany predtým vo vyhlásení uviedlo, že počas noci zostrelilo 239 ukrajinských dronov.
Autor TASR
Kyjev 21. júna (TASR) - Ruské útoky si v Dnipropetrovskej a Poltavskej oblasti na východe Ukrajiny vyžiadali tri obete na životoch, informovali v nedeľu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Jedna osoba zahynula a deväť ďalších utrpelo zranenia“ pri ruských úderoch v troch okresoch Dnipropetrovskej oblasti, napísal na platforme Telegram šéf tamojšej oblastnej vojenskej administratívy Oleksandr Hanža.
Obeťou bola podľa neho 70-ročná žena v Nikopolskom okrese. Šéf vojenskej správy Poltavskej oblasti Vitalij Djakivnyč uviedol, že sobotňajší večerný ruský útok zabil dvoch ľudí a 13 ďalším spôsobil zranenia, a to vrátane šiestich detí.
Ruské ministerstvo obrany predtým vo vyhlásení uviedlo, že počas noci zostrelilo 239 ukrajinských dronov. Denník the Guardian i ukrajinské médiá okrem toho informovali o masívnom ukrajinskom útoku na ciele na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove, pri ktorých bola údajne zasiahnutá aj rafinéria v meste Kerč.
Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení konfliktu pod vedením USA, ktorý sa začal vo februári 2022, zostávajú prakticky zmrazené, pripomína AFP.
„Jedna osoba zahynula a deväť ďalších utrpelo zranenia“ pri ruských úderoch v troch okresoch Dnipropetrovskej oblasti, napísal na platforme Telegram šéf tamojšej oblastnej vojenskej administratívy Oleksandr Hanža.
Obeťou bola podľa neho 70-ročná žena v Nikopolskom okrese. Šéf vojenskej správy Poltavskej oblasti Vitalij Djakivnyč uviedol, že sobotňajší večerný ruský útok zabil dvoch ľudí a 13 ďalším spôsobil zranenia, a to vrátane šiestich detí.
Ruské ministerstvo obrany predtým vo vyhlásení uviedlo, že počas noci zostrelilo 239 ukrajinských dronov. Denník the Guardian i ukrajinské médiá okrem toho informovali o masívnom ukrajinskom útoku na ciele na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove, pri ktorých bola údajne zasiahnutá aj rafinéria v meste Kerč.
Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení konfliktu pod vedením USA, ktorý sa začal vo februári 2022, zostávajú prakticky zmrazené, pripomína AFP.