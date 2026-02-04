< sekcia Zahraničie
Pri ruských útokoch na východe krajiny prišlo o život sedem ľudí
V Doneckej oblasti má ruská armáda pod kontrolou zhruba 80 percent územia, zatiaľ čo susednú Luhanskú oblasť dobylo takmer úplne celú.
Autor TASR
Kyjev 4. februára (TASR) - Pri ruských útokoch na mesto Družkivka na východe Ukrajiny zahynulo najmenej sedem osôb a osem ďalších utrpelo zranenia, uviedli v stredu ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin potvrdil správy o obetiach v príspevku na sociálnej sieti Telegram a dodal, že trhovisko v meste zasiahla kazetová munícia. Ruská armáda tiež zhodila dve bomby na priemyselnú oblasť mesta a poškodilo niekoľko budov, doplnil.
Filaškin vyzval obyvateľov, aby sa presunuli do bezpečnejších oblastí. Odhaduje sa, že z predvojnového počtu 54.000 zostalo v meste iba približne 19.000 obyvateľov. Frontová línia je od mesta totiž vzdialená len približne 15 kilometrov.
