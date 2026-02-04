Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri ruských útokoch na východe krajiny prišlo o život sedem ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V Doneckej oblasti má ruská armáda pod kontrolou zhruba 80 percent územia, zatiaľ čo susednú Luhanskú oblasť dobylo takmer úplne celú.

Kyjev 4. februára (TASR) - Pri ruských útokoch na mesto Družkivka na východe Ukrajiny zahynulo najmenej sedem osôb a osem ďalších utrpelo zranenia, uviedli v stredu ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin potvrdil správy o obetiach v príspevku na sociálnej sieti Telegram a dodal, že trhovisko v meste zasiahla kazetová munícia. Ruská armáda tiež zhodila dve bomby na priemyselnú oblasť mesta a poškodilo niekoľko budov, doplnil.

Filaškin vyzval obyvateľov, aby sa presunuli do bezpečnejších oblastí. Odhaduje sa, že z predvojnového počtu 54.000 zostalo v meste iba približne 19.000 obyvateľov. Frontová línia je od mesta totiž vzdialená len približne 15 kilometrov.

