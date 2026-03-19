Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
Pri ruských útokoch na východe Ukrajiny prišli o život traja civilisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kyjev 19. marca (TASR) - Útoky ruskej armády vo štvrtok v Sumskej oblasti na východe Ukrajiny pripravili o život troch civilistov vrátane dvoch bratov vo veku 33 a 37 rokov. Pri náletoch dronov utrpelo zranenia najmenej desať civilistov. Viacerí sa stali cieľmi útokov počas presunov po cestách na bicykli alebo autom, informovali agentúra AFP a britská stanica BBC, píše TASR.

Sumská oblasť, ktorá hraničí s Ruskom, bola čiastočne okupovaná na začiatku invázie vo februári 2022, kým odtiaľ ukrajinské jednotky nevytlačili nepriateľské vojská. V súčasnosti tam však ruská armáda opäť postupuje, píše AFP.

Ukrajinské letectvo vo svojej rannej zvodke uviedlo, že ruská armáda v noci na štvrtok zaútočila so 133 dronmi, z ktorých 109 jednotkám protivzdušnej obrany podarilo zostreliť.

Tieto útoky boli zamerané aj na prístavnú infraštruktúru v čiernomorskom meste Odesa na juhu Ukrajiny, pričom zranenia utrpeli štyria ľudia.

Moskva sa k útokom nevyjadrila. Kremeľ tvrdí, že ruské jednotky necielia na civilistov.

Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala najkrvavejšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Snahy vedené USA priviesť Kyjev a Moskvu k rokovaciemu stolu zmarila americko-izraelská vojna s Iránom, konštatovala AFP.
