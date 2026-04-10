Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Pri ruských útokoch na východe Ukrajiny zahynuli dvaja ľudia

.
Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 10. apríla (TASR) - Ruské delostrelecké a vzdušné útoky pripravili v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny o život dvoch ľudí, uviedla v piatok ráno tamojšia vojenská správa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nepriateľ zaútočil v troch okresoch oblasti takmer 30-krát dronmi a delostrelectvom,“ uviedol v príspevku na platforme Telegram šéf oblastnej vojenskej správy Olexandr Ganža.

K útokom došlo krátko pred ohláseným 32-hodinovým prímerím v bojoch na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci.

Pokoj zbraní sa má začať 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Vyhlásil ho vo štvrtok večer ruský prezident Vladimir Putin s tým, že očakáva súhlas Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzápätí na sociálnej sieti X uviedol, že jeho krajina je pripravená recipročne reagovať na vyhlásenie prímeria počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov.
.

