Ruský útok zranil 12 ľudí v meste neďaleko slovenských hraníc
Dronmi a raketami Moskva útočila aj na mesto Luck na severozápade krajiny. Podľa starostu Igora Poliščuka však neevidujú zranených ani škody.
Autor TASR
Kyjev 21. augusta (TASR) - Rusko v noci na štvrtok útočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré ukrajinské mestá, najmä na západe Ukrajiny. Jedna osoba zahynula pri útoku na Ľvov a viacero zranených hlásia aj z Mukačeva v Zakarpatskej oblasti neďaleko slovenských hraníc. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Západoukrajinský Ľvov bol v noci zasiahnutý kombinovaným raketovým útokom. Okrem jednej obete v meste evidujú aj dvoch zranených a desiatky poškodených obytných budov, uviedli miestni predstavitelia.
Ruská paľba zranila 12 ľudí v meste Mukačevo, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc so Slovenskom. „Päť pacientov je hospitalizovaných v nemocnici a jeden bol prevezený do regionálnej nemocnice,“ napísala na Facebooku mestská rada.
Dronmi a raketami Moskva útočila aj na mesto Luck na severozápade krajiny. Podľa starostu Igora Poliščuka však neevidujú zranených ani škody.
Rusko v noci zasiahlo aj továreň amerického výrobcu elektroniky, ktorú významne poškodilo. „Ide o civilné zariadenie, ktoré nemá nič spoločné s obranou ani armádou,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na X. „Nie je to prvý ruský útok na americké podniky na Ukrajine, po útokoch na kancelárie spoločnosti Boeing v Kyjeve začiatkom tohto roka a ďalších útokoch,“ dodal.
Menší útok v noci uskutočnila aj Ukrajina, ktorá podľa ruského ministerstva obrany použila 49 dronov naprieč viacerými ruským oblasťami. Škody ani zranených ruské úrady nehlásia.
K veľkému nočnému útoku na Ukrajinu došlo napriek tomu, že americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch vyvíja úsilie o zastavenie vojny.
