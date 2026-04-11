Pri ruských útokoch pred veľkonočným prímerím zahynuli dvaja ľudia

Na snímke ukrajinskej 93. samostatnej mechanizovanej brigády Cholodnyj Jar, ukrajinský vojak stojí pod anti-dronovou sieťou v meste Družkivka, v Doneckej oblasti 7. apríla 2026. Ruská armáda vo štvrtok pokračovala v útokoch na Záporožskú oblasť na juhovýchode Ukrajiny. Útoky si vyžiadali najmenej jednu obeť a štyroch zranených, informoval gubernátor Ivan Fedorov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Odesa 11. apríla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia prišli o život v noci na sobotu počas ruských dronových útokov na ukrajinské prístavné mesto Odesa, uviedli miestni predstavitelia. Rusko a Ukrajina pred plánovaným veľkonočným prímerím viackrát na seba vzájomne útočili s bezpilotnými lietadlami, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Úrady v Odese dodali, že viacerí ďalší ľudia utrpeli pri útokoch zranenia a došlo tiež ku škodám na množstve obytných domov, medzi nimi aj na budove škôlky.

V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch utrpelo zranenia najmenej 17 osôb a tiež poškodili obytné budovy, materskú školu a viaceré vozidlá.

Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení v sobotu ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila 99 ukrajinských dronov, podrobnosti o možných oblastiach ich dopadu či prípadných zranených však neuviedlo.

Pokoj zbraní v bojoch na Ukrajine počas osláv pravoslávnej Veľkej noci by sa mal začať 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ).

Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident Vladimir Putin, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.
