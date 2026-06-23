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Pri ruských útokoch prišlo o život deväť ľudí
Medzi obeťami bolo šesť civilistov v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou, uviedli miestne úrady.
Autor TASR
Kyjev 23. júna (TASR) - Deväť obetí na životoch si v utorok vyžiadali ruské útoky na území Ukrajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzi obeťami bolo šesť civilistov v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou, uviedli miestne úrady. V meste Kryvyj Rih, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, „zahynuli dvaja muži vo veku 25 a 34 rokov a 54-ročná žena,“ informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Ganža zverejnil aj zábery z miesta úderu, na ktorých vidno tlejúce trosky a obhorenú konštrukciu zničenej budovy. Ďalšie tri obete si vyžiadali samostatné ruské útoky v tejto oblasti.
Údery v južných regiónoch — Odeskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti — usmrtili po jednom človeku, uviedli regionálne úrady. Rusko v noci na utorok vypustilo proti Ukrajine 135 dronov, z ktorých 118 bolo zostrelených, oznámili ukrajinské vzdušné sily
Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili svoje útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, vedené pod taktovkou USA, zostávajú fakticky zmrazené, pripomína AFP.
Rusko počas svojej invázie, ktorá trvá už piaty rok, útočí na Ukrajinu vzdušnými údermi za pomoci dronov a rakiet takmer denne. Ukrajina takisto zintenzívnila vlastné útoky a pravidelne zasahuje sklady ropy a rafinérie v Rusku, ktoré podľa Kyjeva slúžia na financovanie vojny.
Medzi obeťami bolo šesť civilistov v centrálnej Dnepropetrovskej oblasti, ktorá hraničí s frontovou líniou, uviedli miestne úrady. V meste Kryvyj Rih, rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, „zahynuli dvaja muži vo veku 25 a 34 rokov a 54-ročná žena,“ informoval gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Ganža.
Ganža zverejnil aj zábery z miesta úderu, na ktorých vidno tlejúce trosky a obhorenú konštrukciu zničenej budovy. Ďalšie tri obete si vyžiadali samostatné ruské útoky v tejto oblasti.
Údery v južných regiónoch — Odeskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti — usmrtili po jednom človeku, uviedli regionálne úrady. Rusko v noci na utorok vypustilo proti Ukrajine 135 dronov, z ktorých 118 bolo zostrelených, oznámili ukrajinské vzdušné sily
Moskva a Kyjev v posledných týždňoch zintenzívnili svoje útoky, zatiaľ čo rozhovory o ukončení najkrvavejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, vedené pod taktovkou USA, zostávajú fakticky zmrazené, pripomína AFP.
Rusko počas svojej invázie, ktorá trvá už piaty rok, útočí na Ukrajinu vzdušnými údermi za pomoci dronov a rakiet takmer denne. Ukrajina takisto zintenzívnila vlastné útoky a pravidelne zasahuje sklady ropy a rafinérie v Rusku, ktoré podľa Kyjeva slúžia na financovanie vojny.