Pri ruských útokoch v Charkovskej a Doneckej oblasti zahynuli 4 ľudia
Samostatný útok na mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny pripravil o život ďalších dvoch ľudí, informoval na Facebooku primátor mesta Olexandr Hončarenko.
Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Štyria ľudia prišli o život a vyše dve desiatky ďalších utrpeli v pondelok zranenia počas ruských útokov na východe a severovýchode Ukrajiny, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Útok na mesto Derhači v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zabil dvoch mužov vo veku 68 a 25 rokov, kým zranenia utrpelo vyše 20 ďalších ľudí, uviedol gubernátor oblasti Oleh Synehubov.
Ruské sily pri svojej invázii v roku 2022 obsadili veľké časti charkovského pohraničia, no o niekoľko mesiacov neskôr ich zatlačila späť ukrajinská ofenzíva, pripomína AFP.
Samostatný útok na mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny pripravil o život ďalších dvoch ľudí, informoval na Facebooku primátor mesta Olexandr Hončarenko.
Invázia Moskvy, ktorá sa začala koncom februára 2022 a jej cieľom bolo vynútiť si rýchlu kapituláciu Kyjeva, sa stala najkrvavejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Vyžiadala si státisíce obetí na oboch stranách a milióny ľudí vyhnala z domovov, píše francúzska agentúra.
Rusko a Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnili smrtiace údery. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine.
