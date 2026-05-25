Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Zahraničie

Pri ruských útokoch v Charkovskej a Doneckej oblasti zahynuli 4 ľudia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Samostatný útok na mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny pripravil o život ďalších dvoch ľudí, informoval na Facebooku primátor mesta Olexandr Hončarenko.

Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Štyria ľudia prišli o život a vyše dve desiatky ďalších utrpeli v pondelok zranenia počas ruských útokov na východe a severovýchode Ukrajiny, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Útok na mesto Derhači v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zabil dvoch mužov vo veku 68 a 25 rokov, kým zranenia utrpelo vyše 20 ďalších ľudí, uviedol gubernátor oblasti Oleh Synehubov.

Ruské sily pri svojej invázii v roku 2022 obsadili veľké časti charkovského pohraničia, no o niekoľko mesiacov neskôr ich zatlačila späť ukrajinská ofenzíva, pripomína AFP.

Samostatný útok na mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny pripravil o život ďalších dvoch ľudí, informoval na Facebooku primátor mesta Olexandr Hončarenko.

Invázia Moskvy, ktorá sa začala koncom februára 2022 a jej cieľom bolo vynútiť si rýchlu kapituláciu Kyjeva, sa stala najkrvavejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Vyžiadala si státisíce obetí na oboch stranách a milióny ľudí vyhnala z domovov, píše francúzska agentúra.

Rusko a Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnili smrtiace údery. Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery, zamerané aj proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby