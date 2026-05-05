Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Zahraničie

Pri ruských útokoch v Záporoží zahynulo 12 ľudí

.
Na tejto fotografii, ktorú v utorok 5. mája 2026 poskytla Ukrajinská národná polícia, stúpa dym z autoservisu zničeného ruským úderom v ukrajinskom meste Záporožie. Foto: TASR/AP

Vo viacerých objektoch tiež vypukli požiare, dodal Fedorov.

Autor TASR
Kyjev 5. mája (TASR) - Ukrajina v utorok hlásila ďalšie ruské útoky, ktoré si vyžiadali najmenej 22 mŕtvych. Dvanásť z nich zahynulo v meste Záporožie na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Rusko ukončilo život 12 ľudí,“ oznámil gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na Telegrame. Ďalších najmenej 16 osôb utrpelo zranenia.

Pri útoku boli podľa neho poškodené obytné budovy, autoservis a autoumyváreň. Vo viacerých objektoch tiež vypukli požiare, dodal Fedorov.

Útoky hlásili aj z mesta Kramatorsk na východe Ukrajiny. „Rusi zhodili na centrum Kramatorska tri vysoko výbušné letecké bomby,“ uviedol na Telegrame gubernátor Doneckej oblasti Vadym Filaškin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že útoky v Kramatorsku si vyžiadali päť obetí a päť zranených, no tento údaj môže ešte stúpať.

Ruské nočné útoky na energetické zariadenia v Poltavskej oblasti pripravili o život ďalších päť ľudí. Pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú Čuvašskú republiku v utorok zahynuli dve osoby.

Najnovšia vlna vzájomných útokov prišla po tom, ako obe krajiny v pondelok avizovali prímerie. Moskva vyhlásila jednostranné zastavenie bojov pri príležitosti osláv Dňa víťazstva 8. a 9. mája, Ukrajina prisľúbila, že prímerie bude dodržiavať už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ).

Je to absolútny cynizmus žiadať o prímerie s cieľom usporiadať propagandistické oslavy, pričom sa každý deň až do toho momentu vykonávajú takéto raketové a dronové útoky,“ uviedol Zelenskyj v reakcii na ruské údery.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici