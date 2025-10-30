< sekcia Zahraničie
Pri ruských útokoch v Záporožskej oblasti sa zranilo 11 ľudí
Autor TASR
Kyjev 30. októbra (TASR) - Rusko v noci na štvrtok opäť útočilo na Ukrajinu prostredníctvom dronov a rakiet. Útoky celkovo zranili 11 ľudí v Záporožskej oblasti a spôsobili výpadky elektriny vo viacerých častiach krajiny. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Šéf vojenskej správy v Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na Telegrame napísal, že Rusko zasiahlo viacero obytných budov v meste Záporožie. Medzi 11 zranenými je podľa neho aj šesť detí vo veku od troch do šiestich rokov.
Ministerka energetiky Svitlana Grinčuková uviedla, že „Rusko opäť podniklo masívny útok raketami a dronmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru“. V príspevku na Facebooku informovala, že hneď ako to bude možné, záchranári, údržbári a energetickí špecialisti začnú odstraňovať následky útoku, obnovovať dodávky elektriny a vyhodnocovať rozsah škôd.
Prevádzkovateľ ukrajinskej elektrickej siete Ukrenergo informoval, že v dôsledku útokov boli vo väčšine ukrajinských oblastí dodávky elektriny prerušené.
Dronmi v noci útočila aj Ukrajina. Podľa ruského ministerstva obrany sa jeho silám podarilo zostreliť 170 ukrajinských bezpilotných lietadiel najmä v Brianskej oblasti. Kyjev sa tiež opätovne pokúsil zaútočiť na Moskvu, v okolí ktorej zostrelili deväť dronov.
Rusko svojimi útokmi v uplynulom čase cieli najmä na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajina na to reaguje vlastnými útokmi zameranými najmä na ruské ropné rafinérie a iné energetické zariadenia.
