Pri ruských útokoch v Záporožskej oblasti zomreli tri osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ukrajinu od začiatku roka zasiahla séria smrtiacich ruských útokov, ktoré vo viacerých regiónoch zároveň prerušili dodávky energií uprostred mrazivej zimy, pripomína AFP.

Autor TASR
Kyjev 29. januára (TASR) - Ruské dronové útoky na Záporožskú oblasť si v noci na štvrtok vyžiadali životy troch ľudí, potvrdil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšia osoba utrpela zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Bohužiaľ, dve ženy a jeden muž zahynuli a ďalší muž bol zranený,“ uviedol Fedorov na platforme Telegram. Ruské útoky podľa neho zároveň zničili domy a spôsobili požiare.

Ukrajinu od začiatku roka zasiahla séria smrtiacich ruských útokov, ktoré vo viacerých regiónoch zároveň prerušili dodávky energií uprostred mrazivej zimy, pripomína AFP.

Delegácie Ukrajiny a Ruska sa v nedeľu stretnú v Abú Zabí, aby rokovali o riešení tohto takmer štvorročného konfliktu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že USA sa na nedeľných rokovaniach možno zúčastnia tiež. Posledným nevyriešeným bodom sú podľa neho územné otázky.
