Pri ruských útokoch v Záporožskej oblasti zomreli tri osoby
Ukrajinu od začiatku roka zasiahla séria smrtiacich ruských útokov, ktoré vo viacerých regiónoch zároveň prerušili dodávky energií uprostred mrazivej zimy, pripomína AFP.
Autor TASR
Kyjev 29. januára (TASR) - Ruské dronové útoky na Záporožskú oblasť si v noci na štvrtok vyžiadali životy troch ľudí, potvrdil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšia osoba utrpela zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bohužiaľ, dve ženy a jeden muž zahynuli a ďalší muž bol zranený,“ uviedol Fedorov na platforme Telegram. Ruské útoky podľa neho zároveň zničili domy a spôsobili požiare.
Delegácie Ukrajiny a Ruska sa v nedeľu stretnú v Abú Zabí, aby rokovali o riešení tohto takmer štvorročného konfliktu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že USA sa na nedeľných rokovaniach možno zúčastnia tiež. Posledným nevyriešeným bodom sú podľa neho územné otázky.
