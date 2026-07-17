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Pri ruských útokoch zahynuli štyria ľudia, Ukrajina zasiahla 12 lodí
Zelenskyj tvrdí, že Rusko zasiahlo v Odese obytnú budovu, pričom prišli o život dve osoby a päť ďalších utrpelo zranenia vrátane troch detí.
Autor TASR
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Kyjev 17. júla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli v ukrajinskom meste Odesa pri ruskom útoku v noci na piatok. Ďalšie dve osoby prišli o život v Záporožskej oblasti, uviedol na sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko podľa neho útočilo aj v iných oblastiach krajiny. Ukrajinské jednotky zase pokračovali v útokoch na ruské plavidlá a zasiahli 12 lodí v Čiernom mori, informuje TASR.
Zelenskyj tvrdí, že Rusko zasiahlo v Odese obytnú budovu, pričom prišli o život dve osoby a päť ďalších utrpelo zranenia vrátane troch detí. V Sumskej oblasti zaútočila ruská armáda 15 navádzanými bombami, pričom z mesta Sumy hlásia jedného zraneného, poškodenie obytných budov a civilnej infraštruktúry vrátane knižnice.
Letecký útok v Záporožskej oblasti si vyžiadal dve obete na životoch a päť zranených. V Charkovskej oblasti je zranená jedna osoba.
Útoky smerovali aj na Chersonskú, Doneckú a Dnepropetrovskú oblasť. „Nepriateľ v noci vyslal proti Ukrajine viac ako 130 donov a osem rakiet,“ napísal Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany podľa stanice Sky News uviedlo, že jeho jednotky zaútočili na infraštruktúru využívanú na vykládku a skladovanie nákladu pre ukrajinské ozbrojené sily v čiernomorských prístavoch Odesa a Čornomorsk.
Cieľom úderu boli podľa rezortu tiež dva závody na výrobu a montáž dronov v Odese, ako aj loď a palivové nádrže v Čornomorsku.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi uviedol, že v piatok ráno pokračovali v útokoch dronmi na ruské plavidlá v Čiernom mori. Jednotky zasiahli deväť nákladných lodí, dva tankery a remorkér.
V rámci operácie, ktorá sa začala pred dvoma týždňami, zasiahli ukrajinské jednotky v Čiernom a Azovskom mori už 159 ruských plavidiel.
Zelenskyj tvrdí, že Rusko zasiahlo v Odese obytnú budovu, pričom prišli o život dve osoby a päť ďalších utrpelo zranenia vrátane troch detí. V Sumskej oblasti zaútočila ruská armáda 15 navádzanými bombami, pričom z mesta Sumy hlásia jedného zraneného, poškodenie obytných budov a civilnej infraštruktúry vrátane knižnice.
Letecký útok v Záporožskej oblasti si vyžiadal dve obete na životoch a päť zranených. V Charkovskej oblasti je zranená jedna osoba.
Útoky smerovali aj na Chersonskú, Doneckú a Dnepropetrovskú oblasť. „Nepriateľ v noci vyslal proti Ukrajine viac ako 130 donov a osem rakiet,“ napísal Zelenskyj.
Ruské ministerstvo obrany podľa stanice Sky News uviedlo, že jeho jednotky zaútočili na infraštruktúru využívanú na vykládku a skladovanie nákladu pre ukrajinské ozbrojené sily v čiernomorských prístavoch Odesa a Čornomorsk.
Cieľom úderu boli podľa rezortu tiež dva závody na výrobu a montáž dronov v Odese, ako aj loď a palivové nádrže v Čornomorsku.
Veliteľ Jednotiek bezpilotných systémov Ukrajiny Robert Brovdi uviedol, že v piatok ráno pokračovali v útokoch dronmi na ruské plavidlá v Čiernom mori. Jednotky zasiahli deväť nákladných lodí, dva tankery a remorkér.
V rámci operácie, ktorá sa začala pred dvoma týždňami, zasiahli ukrajinské jednotky v Čiernom a Azovskom mori už 159 ruských plavidiel.