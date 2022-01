Pri samovražednom atentáte v Somálsku bol zranený hovorca vlády

Mogadišo 16. januára (TASR) - Hovorca somálskej vlády utrpel zranenia pri samovražednom bombovom útoku, ku ktorému došlo v nedeľu v somálskom hlavnom meste Mogadišo. Informovala o tom agentúra AFP. K útoku sa prihlásila džihádistická skupina aš-Šabáb.



"Pri teroristickom útoku bol zranený hovorca somálskej federálnej vlády. Jeho zranenia nie sú vážne a želáme mu rýchle uzdravenie," uviedol úrad tamojšieho premiéra vo vyhlásení.



Viaceré zdroje uviedli, že útočník sa ešte pred odpálením výbušnín pokúsil dostať do hovorcovho auta, ktoré výbuch čiastočne zničil.



"Samovražedný atentátnik naskočil do vozidla prevážajúceho hovorcu ústrednej vlády Mohameda Ibrahima, ktorému sa podarilo prežiť a skončil s ľahkými zraneniami," uviedol miestny policajt. Podľa jeho slov pri výbuchu utrpeli zranenia ďalší dvaja ľudia.



Mohamed Ibrahim Moalimu je hovorcom a poradcom premiéra už vyše roka. Predtým pracoval ako novinár pre britskú stanicu BBC a je bývalým generálnym tajomníkom Národného zväzu somálskych novinárov (NUSOJ).



K zmienenému útoku došlo po tom, čo somálski lídri minulú nedeľu oznámili, že uzavreli dohodu o ukončení parlamentných volieb do 25. februára. Stalo sa tak po opakovaných odkladoch, ktoré ohrozovali stabilitu krajiny.