Pri samovražednom útoku Talibanu zahynulo najmenej osem vojakov

Kábul 20. júla (TASR) - Najmenej osem príslušníkov afganských bezpečnostných síl zahynulo v pondelok v Afganistane pri samovražednom útoku atentátnika z militantného hnutia Taliban, ktorý v blízkosti armádneho konvoja odpálil bombu umiestnenú v nákladnom vozidle. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na afganské ministerstvo obrany.



K zodpovednosti za útok sa prostredníctvom svojho hovorcu Zabíhulláha Mudžáhida prihlásil Taliban s tým, že hnutie sa na konvoj zameralo, keď sa vracal z operácie v provincii Ghazní.



Okrem toho militanti zaútočili v noci na pondelok na kontrolné stanovištia bezpečnostných síl v provincii Kundúz, kde zahynuli najmenej ôsmi vojaci.



Taliban v poslednom čase zintenzívnil útoky namierené na vládne jednotky aj napriek tomu, že medzi oboma bojujúcimi stranami má čoskoro začať mierové rokovanie o ukončení už 19 rokov trvajúcej vojny.



Taliban a USA totiž podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Mierové rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom však uviazli na podmienke výmeny väzňov. Afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.



Kábul doposiaľ prepustil 4000 talibov, zatiaľ čo povstalci vyše 600 príslušníkov bezpečnostných síl. Strany sa však v poslednom čase nedokážu zhodnúť na tom, akým spôsobom by sa výmena mala dokončiť.